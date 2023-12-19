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影／惹錯人？板橋男酒後突踹人 反遭壓地砸椅挨揍畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市38歲鍾姓男子昨天清晨至板橋1間酒吧飲酒，酒酣耳熱後離開，不料鍾男再度返回酒吧，突然抬腳踹向店內23歲黃姓男子，黃男則持椅子反擊，衝突過程中鍾男臉部受傷。板橋警獲報4分鐘內趕抵將2人帶回偵辦，雙方均不願提告。警方詢後將2人依社維法裁處，店家則向2人提告毀損，警方依法將2人送辦。

據了解，38歲的鍾男23歲的黃男2人互不認識，鍾男昨天凌晨2時許在板橋區南雅西路1間酒吧喝酒後離開，但不久後卻再度返回酒吧，先對黃男叫囂後突然抬腳猛踹黃男，2人當場爆發衝突，黃男不甘示弱以徒手及持椅子反擊，鍾男臉部遭擊中受傷，店家見狀立即報警。

板橋警方獲報後4分鐘內趕抵現場，立即通報救護車到場將鍾男送醫包紮，隨後將鍾男及黃男2人帶回警局。雙方警詢時均互不提告，但因2人衝突互毆導致店內桌椅毀壞，損失金額約6千多元，酒吧業者於是對2人提告毀損，警方詢後依社維法第87條裁處並依毀損罪嫌將2人送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鍾男(紅圈處)突然伸腳踹黃男(藍圈處)。圖／擷取自黑色豪門企業
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警方進入酒吧了解狀況。記者黃子騰／翻攝
警方進入酒吧了解狀況。記者黃子騰／翻攝
黃男持椅子攻擊倒地的鍾男。圖／擷取自黑色豪門企業
黃男持椅子攻擊倒地的鍾男。圖／擷取自黑色豪門企業
警方及救護人員送鍾男就醫。記者黃子騰／翻攝
警方及救護人員送鍾男就醫。記者黃子騰／翻攝
黃男踹向倒地的鍾男。圖／擷取自黑色豪門企業
黃男踹向倒地的鍾男。圖／擷取自黑色豪門企業

提告 酒駕

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