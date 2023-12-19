影／惹錯人？板橋男酒後突踹人 反遭壓地砸椅挨揍畫面曝

新北市38歲鍾姓男子昨天清晨至板橋1間酒吧飲酒，酒酣耳熱後離開，不料鍾男再度返回酒吧，突然抬腳踹向店內23歲黃姓男子，黃男則持椅子反擊，衝突過程中鍾男臉部受傷。板橋警獲報4分鐘內趕抵將2人帶回偵辦，雙方均不願提告。警方詢後將2人依社維法裁處，店家則向2人提告毀損，警方依法將2人送辦。

據了解，38歲的鍾男23歲的黃男2人互不認識，鍾男昨天凌晨2時許在板橋區南雅西路1間酒吧喝酒後離開，但不久後卻再度返回酒吧，先對黃男叫囂後突然抬腳猛踹黃男，2人當場爆發衝突，黃男不甘示弱以徒手及持椅子反擊，鍾男臉部遭擊中受傷，店家見狀立即報警。

板橋警方獲報後4分鐘內趕抵現場，立即通報救護車到場將鍾男送醫包紮，隨後將鍾男及黃男2人帶回警局。雙方警詢時均互不提告，但因2人衝突互毆導致店內桌椅毀壞，損失金額約6千多元，酒吧業者於是對2人提告毀損，警方詢後依社維法第87條裁處並依毀損罪嫌將2人送辦。

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