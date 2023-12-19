母為兒申冤舉大字報抗議警專「縱容水軍」被送辦 法官不罰還批警

黃姓婦人不滿警察專科學校對兒子的管理，趁警專舉辦校慶活動會時，在學校大禮堂高舉「警專縱容網路水軍霸凌家長，被車撞死」等大字報，依社會秩序維護法移送法辦。台北地院認為，黃婦無藉故滋擾的證據，裁定不罰。可抗告。

台北市警文山第二分局移送說，黃2023年10月21日於警專校慶園遊會期間，進入學校大禮堂2樓右側看台區舉大字報，大字報一面載有「警衛隊長罵出山惡毒，警專縱容網路水軍霸凌家長，被車撞死」，另面載有「濫權訴訟，鎖門逼供」。

警專認為，黃婦藉故滋擾會場，向文山二分局提檢舉，文山二分局依社會秩序維護法將黃移請法院裁處。

法官認為，社維法的「藉端」是指假藉端由，「滋擾」是指有滋擾場所的本意，如果行為人因特定事端的言行並未逾越合理範圍，就難以認定是「藉端滋擾」。

黃警詢時稱，他舉牌的內容是事實，有進入司法程序，內政部、監察院、保訓會都在調查，警政署抗拒證據；黃說，他安靜走進去，沒有出聲，反而是警專警衛隊長惱羞成怒要求興隆派出所把他趕出校門外，才影響校譽。

法官勘驗舉牌畫面，黃沒有喧嘩、喊叫、阻擋他人或有暴力、攻擊舉動，另依警專區隊長、學生出的職務報告，黃是被以人牆方式圈離，過程平和，黃的言行對場所秩序的影響，不致於難以維持或回復。

法官認為，黃的兒子原是警專學生總隊的訓導，一名林姓男子是學生總隊總隊長，2人確因「Dcard」平台的言論涉訟，經檢察官不起訴處分確定，黃舉的牌子載有「濫權訴訟」，這部分尚待查證。

法官認為，依黃提出陳情文件所附網路對話資料，確有暱稱為「機器人」者稱「反正祝睜眼說瞎話的媽媽被車撞死」，黃的大字報載有「警專縱容網路水軍霸凌家長，被車撞死」部分，也啟人疑竇。