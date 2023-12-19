冷氣團南下消防局籲民眾掌握「5要原則」 防範一氧化碳中毒
今天下午起，受強烈大陸冷氣團或今年首波寒流影響，全台各地溫度一路下滑，冷到周六清晨；在這種天氣，有的民眾為了保暖喜歡緊閉門窗，台南市消防局今天說，但是家裡的瓦斯熱水器如果安裝錯誤，容易在洗熱水澡時造成一氧化碳中毒事件，請大家把握「保持通風」等5要原則，確保自身及家人安全。
據消防署統計，今年截至11月21日止共發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、43人送醫。每年12月至隔年2月為一氧化碳中毒高峰期，為避免發生憾事，安裝瓦斯熱水器務必遵守「要保持通風」、「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」等5要原則，保障人身安全。
一氧化碳中毒主要發生的原因，是國人在通風不良的處所安裝熱水器，造成瓦斯燃燒不完全時產生的無色、無臭的一氧化碳無法排出，人體在吸入後導致中毒。尤其到了冬季，民眾在洗澡時，容易因天冷而將門窗緊閉，並在不知不覺的情況下吸入一氧化碳，造成人員頭暈、昏迷，嚴重者甚至有死亡的可能性。
消防局長李明峯提醒民眾，使用瓦斯熱水器時，有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請採取下列步驟，包括立即停止使用熱水器。打開窗戶通風，移到室外通風、安全處。身體不適請撥打119救助。最後，別忘了要盡快改善熱水器。
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