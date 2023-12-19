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偷騎媽媽機車載女友出遊 少年追撞前車肇逃恐罰9千元

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名未成年少年日前偷騎母親機車外出，載著女性友人行經汐止區新台五路時，不慎追撞前方1輛轎車左後車尾，騎機車的少年與後座女子當場倒地。當被撞的轎車駕駛陳女下車察看時，少年將機車扶起後竟與女友直接騎車離去。汐止警獲報後掌握車號聯繫機車車主余女，並通知余女與肇事的兒子到案說明。

據了解，這起肇事逃逸是發生於11日下午5時許，50歲陳姓女子駕駛轎車行跡汐止區新台五路時，因前方紅燈於是減速停車，不料此時車輛左後車尾突然遭撞擊。陳女下車查看發現遭1輛機車撞上，肇事騎士及後座女乘客均倒地。

當陳女欲報警請警方到場處理時，不料騎士將機車扶起後，竟與後座女子騎車揚長而去，陳女見狀傻眼憤而提告肇事逃逸，並將監視器畫面PO上臉書社團「汐止集團」請網友協助尋找肇事車主。

汐止警方獲報後調閱監視器確認肇逃機車車號，立即聯繫該名機車車主，車主余姓女子表示機車是被未成年兒子偷偷騎乘外出，不料卻發生肇事逃逸事件。警方目前已通知余女及其未成年兒子到案說明，余女兒子恐將面臨6000元無照駕駛罰款，以及1000元以上3000元以下肇事逃逸罰款。

肇事的少年(紅圈處)將機車扶起後騎車逃逸。圖／擷取自臉書社團汐止集團
肇事的少年(紅圈處)將機車扶起後騎車逃逸。圖／擷取自臉書社團汐止集團
陳女轎車左後車尾明顯毀損。記者黃子騰／翻攝
陳女轎車左後車尾明顯毀損。記者黃子騰／翻攝
騎機車少年撞上陳女轎車後失控倒地。圖／擷取自臉書社團汐止集團
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汐止 車主

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