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夾娃娃機台上方獎品區好好偷 通緝犯專挑高價品得手9起下場曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

1名53歲的黃姓男子因竊盜罪被通緝，卻仍不悔改，看準娃娃機台上方獎品，於11至12月間仍偷遍新北桃園，日前行竊時遭警方逮個正著。9起竊案共得手約價值10萬元商品，警詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並送往新北地方法院歸案。

中壢警分局文化派出所12月起接獲多起報案，報案人清一色都是娃娃機台的經營者，經員警對黃嫌的手法分析，發現黃嫌專挑娃娃機台上方的獎品區下手，主因為有些台主為方便，機台上方的獎品區通常不會有太嚴密的防盜裝置，為的就是讓客人能容易取得獎品，沒想到卻成為黃嫌下手行竊的目標。

警方鎖定黃嫌後，和台主們建立情資網路密切聯繫，分析黃可能出沒的時段加強娃娃機店的巡邏密度，果然賊星該敗，黃嫌17日下午2時許，騎腳踏車再次行竊時，台主立即通報派出所，即便黃嫌還想逃跑，仍被迅速到場的員警和台主壓制在地，更當場查扣黃偷來的娃娃公仔2隻。

警方表示，黃嫌專挑高價品偷，一隻精美的娃娃公仔價格動輒就要2000至4000元不等，讓台主們損失慘重，黃嫌經警詢後依依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並送往新北地方法院辦理歸案。

中壢警分局呼籲，娃娃機台經營者應視需求裝設不易破壞的鎖頭或其他防盜設施，更應確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險。警方絕對嚴正執法，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，絕對難逃警方法眼。民眾如若發現可疑人事物，請馬上撥打110報案。

1名53歲的黃姓男子因竊盜罪被通緝，不過仍死性不改，於11至12月間仍偷遍新北及桃園，專偷娃娃機台上方獎品，當場被逮個正著，警更查扣2隻得手公仔。記者翁唯真／翻攝
1名53歲的黃姓男子因竊盜罪被通緝，不過仍死性不改，於11至12月間仍偷遍新北及桃園，專偷娃娃機台上方獎品，當場被逮個正著，警更查扣2隻得手公仔。記者翁唯真／翻攝
1名53歲的黃姓男子因竊盜罪被通緝，不過仍死性不改，於11至12月間仍偷遍新北及桃園，專偷娃娃機台上方獎品。記者翁唯真／翻攝
1名53歲的黃姓男子因竊盜罪被通緝，不過仍死性不改，於11至12月間仍偷遍新北及桃園，專偷娃娃機台上方獎品。記者翁唯真／翻攝

娃娃機 桃園 新北

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