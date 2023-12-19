聽新聞
test
0:00 / 0:00
乾季入山注意用火安全！ 阿里山原保地竹林大火今早撲滅
嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，縣消防局獲報，派遣3個分隊前往滅火搶救，今天持續出水做殘火處理，上午10點01分火勢已完全熄滅，詳細起火原因尚待進一步調查。
嘉縣消防局表示，昨天下午1點04分獲報阿里山鄉達邦村特富野附近發生竹林火警，立即派遣阿里山、奮起湖及番路分隊前往，抵達後現場為燃燒山坡地之竹林，立即布線搶救，部分區域因地形崎嶇難以接近，採警戒方式避免延燒，人員持續出水做殘火處理，今天10點01分順利將火勢完全熄滅，確切起火原因，尚待調查釐清。
農業部林業與自然保育署嘉義分署 指出，起火地點屬原住民保留地，未燒到國有林班地，呼籲民眾乾季進入山區應注意用火安全，避免引發森林火警。民眾如發現森林火災，可盡速撥打免費通報專線0800-000-930。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言