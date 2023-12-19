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乾季入山注意用火安全！ 阿里山原保地竹林大火今早撲滅

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，縣消防局獲報，派遣3個分隊前往滅火搶救，今天持續出水做殘火處理，上午10點01分火勢已完全熄滅，詳細起火原因尚待進一步調查。

嘉縣消防局表示，昨天下午1點04分獲報阿里山鄉達邦村特富野附近發生竹林火警，立即派遣阿里山、奮起湖及番路分隊前往，抵達後現場為燃燒山坡地之竹林，立即布線搶救，部分區域因地形崎嶇難以接近，採警戒方式避免延燒，人員持續出水做殘火處理，今天10點01分順利將火勢完全熄滅，確切起火原因，尚待調查釐清。

農業部林業與自然保育署嘉義分署 指出，起火地點屬原住民保留地，未燒到國有林班地，呼籲民眾乾季進入山區應注意用火安全，避免引發森林火警。民眾如發現森林火災，可盡速撥打免費通報專線0800-000-930。

嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義阿里山鄉達邦村特富野一處原保地竹林昨天中午發生竹林大火，今天上午10點01分火勢順利完全熄滅。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山 嘉義

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