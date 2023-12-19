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台7乙線無照山道猴子飆速闖禍！2大重機對撞 4車連環撞釀4傷

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

又見台7乙線「山道猴子」飆速闖禍！19歲簡姓男子無照駕駛大型重型機車昨天下午行經台7乙線8.2公里彎道，疑似過彎車速過快，跨越對向車道撞擊21歲張男駕駛大型重機，並波及2輛機車，造 4名騎士手腳擦挫傷，張姓重機騎士輕微腦震盪，警方今天上午表示，簡男無照騎重機疑車速過快闖禍，警方釐清肇事原因，將簡男依違反道路交通管理處罰條例處6000元至1萬2000元罰鍰。

大溪警方表示，簡男無照駕駛大型重型機車走台7七線山道自大溪往復興方向，行經台7乙線8.2公里附近彎道，疑因車速過快，跨越對向車道，與對向張男駕駛大型重機對撞，重機滑行再撞上另一張姓（18歲）、蘇姓（19歲）機車騎士2 人，4機車連環撞擊下，2輛重機撞毀、零件散落一地，4名騎士四肢擦挫傷，其中張姓重機騎士輕微腦震盪送醫觀察，警方酒測4人酒測值均為0。

簡男騎乘大型重機在台7七線道過彎車速過快造成車禍，簡無照駕駛大型重機，警方依違反道路交通管理處罰條例規定，無照駕駛騎士可處6000元至1萬2000元罰鍰，並禁止駕駛。警方表示，台7乙山區道路彎道多，呼籲汽機車行駛不要飆速，依規定行駛、彎道減速慢行，避免車禍危險。

簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供
簡男無照駕駛大型重機在台7乙線8.2公里彎道，過彎車速過快，撞對向大型重機及波及2機車， 4騎士受傷。圖／警方提供

重機 車道 車禍

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