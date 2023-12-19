日本金獎管樂隊兩大天團同台飆樂 嘉義觀眾客滿感動全場

嘉義市國際管樂節昨晚文化局音樂廳室內音樂會，安排曾獲全日本遊行大會金獎的日本關東學院高等學校吹奏樂部，以及甫獲得行進大賽金獎的「魔幻青鷹」日本大洗高校吹奏樂部，同台飆樂、各演出上下半場，演出震撼人心、魅力十足，全場客滿，許多民眾到場買不到票，開演前員警到場，防有人賣「黃牛票」。

兩支日本金獎團隊同台演出，連日本關東學院高等學校吹奏樂部的教練也說這是史上第一次，若在日本同台演出一定票房秒殺，嘉市民太有福了！

關東學院高等學校吹奏樂部陣容，包含國、高中生，在老師上杉雄一指揮帶領下，帶來「Make His Praise Glorious」、「Past of Masterpiece」、「Color Guard Show」等曲目演出，讓樂迷沉浸在青春洋溢的管樂表演。

接續演出的「魔幻青鷹」帶來「跨越海洋的握手」、「雷神」、「米奇」等曲目，輪步訓練不論身材高矮，每一步就是62.5公分，走八步就是5公尺，從簡單直線走位、縱橫走位、斜交叉隊形，到最複雜花式隊形變化，愈趨複雜精彩。

大洗高校吹奏樂部特別帶來溫暖人心及祈求和平的「花開」等三首合唱曲。教練說，台日音樂交流是很棒的經驗，他們很感謝台灣及嘉義市對日本311海嘯受災援助，很期待藉音樂帶著感謝心演出合唱曲，樂迷深受感動，一起打開手機燈光點亮音樂廳。

市長黃敏惠、副市長林瑞彥率市府團隊到場，黃敏惠感謝大洗高校吹奏樂部參加國際管樂節，帶來多場精彩演出，「藍色旋風」魅力風靡嘉市！關東學院高等學校吹奏樂部，是日本遊行大會的常勝軍，能欣賞2個優秀團隊同台演出，激發美妙樂音，機會難得！嘉市國際級管樂演出的平台音樂交流，是國際管樂節31年來秉持不懈的精神。