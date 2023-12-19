網購瘦身產品按摩槍1萬5千元匯香港帳戶？ 台南婦險被騙

台南顏姓女子昨天前往中西區西門路某銀行欲匯款1萬5千元，要訂購臉書網拍按摩槍，由於在購物網站上找不到聯絡電話、公司名稱與地址等公開資訊，行員關切她匯款用途，顏女表示預先支付訂金方可出貨；行員聽聞深覺有異，通報警員警到場及時勸她匯款。

市警二分局南門派出所昨天中午12點接獲西門路某銀行來電，稱有一名女子疑似遭人詐騙，需要員警協助。警員黃致翔、張訓銘到場了解，50歲顏姓女子表示，她是在臉書點擊瘦身廣告連結後，被加入某減肥產品的LINE群組，接著，群組小幫手便以贈送瘦身產品為由向顏女索要個資、地址及帳戶，顏女並於臉書欲購買價值2萬7000元膠原按摩槍。

賣家稱需顏女預先支付1萬5000元訂金方可出貨，顏女不疑有他，到銀行欲匯款至對方指定境外銀行帳戶。由於購物頁面為一頁式網站，在購物網站上找不到聯絡電話、公司名稱與地址等公開資訊。

員警依照經驗研判是詐騙集團手法，立刻阻止顏女匯款，員警不厭其煩的勸說後，這才打消顏女匯款念頭，成功守住顏女荷包。