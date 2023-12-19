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北市府驚傳墜樓！剛考試分發女科員12樓墜6樓 無呼吸心跳送醫搶救

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市政府大樓今天上午9發生一起墜樓事件，一名20多歲女性科員，今天上午不明原因從12樓頂墜落到北市府6樓中央區平台，經北市府了解，為市府社會局同仁，經搶救後便立即送往北醫急救。圖／聯合報系資料照片
台北市政府大樓今天上午9發生一起墜樓事件，一名20多歲女性科員，今天上午不明原因從12樓頂墜落到北市府6樓中央區平台，經北市府了解，為市府社會局同仁，經搶救後便立即送往北醫急救。圖／聯合報系資料照片

北市政府大樓今天上午9發生一起墜樓事件，一名20多歲女性科員，今天上午不明原因從12樓頂墜落到北市府6樓中央區平台，經北市府了解，為市府社會局科員，經搶救後便立即送往北醫急救。

北市府表示，市長蔣萬安於第一時間得知，下令全力搶救，同時請相關單位儘速釐清墜樓經過及原因，並確保府內安全維護完善。

社會局表示，該名同仁為社會局今年11月考試分發新到職人員，尚在適應工作中，亦有安排職務輔導及調整，平日工作及與同事互動無異常，詳細墜樓原因仍在調查。

衛生局表示，針對此事，北市府即刻啟動安心關懷服務，協助評估員工身心狀況，並與人事處合作提供員工關懷及員工協助方案，視需要提供心理諮商服務。同時將與公管中心、建管處及消防局，一同針對本次高墜地點加強防墜措施。

人事處表示，北市府設有員工協談室，同仁如遭遇情緒困擾、職場適應、工作及生活壓力調適、職場人際關係等相關問題，都可以隨時申請免費個別協談服務。專線電話：02-23451995(市府分機：4554)

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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