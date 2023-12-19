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影／警察要找你！三芝2機車競飆還仰躺耍帥全被PO網 最高罰9萬並吊照

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區有人深夜飆車，騎士甚至仰躺耍帥，今天影片被公開在網路社群。警方查出是16日凌晨1時，將擴大調閱監視器追查車號，循線通知車主到案說明，依危險駕駛開罰，至少罰3萬、最高可罰9萬元，並吊銷駕照。

網路影片中有2輛機車在馬路上競速，其中1名騎士未戴安全帽且仰躺騎車，旁邊則有人圍觀、拿手機錄影。對此，淡水警分局表示，行為地點是三芝區淡金公路大嘉好加油站對面，經查當時110沒有報案紀錄，將請員警擴大調閱監視器追查、通知車主到案說明。

警方表示，2名機車騎士涉嫌在道路上競速，屬於危險駕駛行為，將依道路交通安全管理處罰條例第43條開罰，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照、吊扣牌照6個月。

淡水警分局今年至目前為止共取締70件危險駕車、8312件超速違規，並將持續針對易飆車、超速路段編排取締勤務，呼籲民眾不要心存僥倖以身試法，一經查獲必將依法究辦，罰得很重。

新北市三芝區16日凌晨出現2輛機車在道路上競速，騎士甚至仰躺耍帥，今天影片被公開在網路社群，警方將擴大調閱監視器通知車主到案說明，依危險駕駛開罰，至少罰3萬、最高可罰9萬元，並吊銷駕照。圖／翻攝社會事新聞影音
新北市三芝區16日凌晨出現2輛機車在道路上競速，騎士甚至仰躺耍帥，今天影片被公開在網路社群，警方將擴大調閱監視器通知車主到案說明，依危險駕駛開罰，至少罰3萬、最高可罰9萬元，並吊銷駕照。圖／翻攝社會事新聞影音

淡水 監視器

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