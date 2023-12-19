影／警察要找你！三芝2機車競飆還仰躺耍帥全被PO網 最高罰9萬並吊照

新北市三芝區有人深夜飆車，騎士甚至仰躺耍帥，今天影片被公開在網路社群。警方查出是16日凌晨1時，將擴大調閱監視器追查車號，循線通知車主到案說明，依危險駕駛開罰，至少罰3萬、最高可罰9萬元，並吊銷駕照。

網路影片中有2輛機車在馬路上競速，其中1名騎士未戴安全帽且仰躺騎車，旁邊則有人圍觀、拿手機錄影。對此，淡水警分局表示，行為地點是三芝區淡金公路大嘉好加油站對面，經查當時110沒有報案紀錄，將請員警擴大調閱監視器追查、通知車主到案說明。

警方表示，2名機車騎士涉嫌在道路上競速，屬於危險駕駛行為，將依道路交通安全管理處罰條例第43條開罰，可處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照、吊扣牌照6個月。