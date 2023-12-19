命大！台南女從大樓10樓頂墜樓 跌落2樓採光罩骨盆破裂

年輕女子從台南市某大樓10樓頂墜樓，跌落2樓採光罩骨盆破裂獲救。記者黃宣翰／翻攝

台南市中西區某商務大樓今天凌晨驚傳年輕女子疑情緒失控，從10樓頂跳下後先摔到2樓遮雨棚再摔到1樓停車場，消防人員和員警到場處理後，將她緊急送醫，醫師診斷骨盆粉碎性破裂，將開刀治療。

「有人跳樓，好像先摔在採光罩上！」 轄區派出所員警今天凌晨零點58分接獲通報，有人從中西區某大樓跳樓，員警到場發現24歲女子躺在停車場地上，消防人員也到場將她送醫院救治。

警方馬上通知她家人從北部南下醫院探視。據了解，女子曾在台南讀大學，已從大學畢業，但長期有情緒問題，遇心情不好會自行南下台南找尋以前大學朋友談心，醫院初步診斷骨盆粉碎性破裂，待今天安排開刀。

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