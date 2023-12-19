國3北上竹山路段深夜4車連環車禍 人噴車道遭輾3死1重傷

國道3號北上246.9公里竹山南雲段昨晚10時20分發生重大車禍，現場有人噴車道3死1重傷。圖／國道第八公路警察大隊提供

國道3號北上246.9公里竹山南雲段昨晚10時20分發生重大車禍，4輛自小客車發生追撞，1名女子被拋出車外遭輾斃，另2人失去生命徵象送醫搶救不治，還有1人重傷，南雲交流道至竹山交流道更因此一度全線封閉，至於事故原因還有待轄區國道8隊古坑分隊釐清中。

國道8隊指出，昨晚22時20分許，由43歲的施男駕駛小客車於國道3號北向246.9公里竹山路段，不明原因先自撞內側護欄全翻於內、中線車道上，復遭行駛於中線車道的顏男的撞擊而肇事，其中施男車上1名乘客拋出車外遭其他車輾壓傷重死亡；另施男及1名4歲女童擠壓於車內，經送醫仍宣告不治，事故現場於23:59完全排除恢復通車。

南投消防局獲報後，派遣名間、竹山、松柏嶺分隊救護車前往，現場1名女性明顯死亡未送醫、狏男去生命徵象送衛生福利部南投醫院搶救不治、1名約4歲女童失去生命徵象送竹山秀傳醫院搶救無效不治，及1名約60歲女子重傷仍由竹山秀傳醫院搶救中。

國道高速公路警察局呼籲用路人，駕駛車輛務必注意周遭車輛動態，在行經無照明路段，於前方100公尺無其他車輛時，建議可適度使用遠光燈，以加長視野距離及增加應變時間，並勿超速行駛、保持安全距離、正確繫妥安全帶，確保行車安全。