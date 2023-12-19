國3南投竹山段暗夜重大車禍 釀3死1重傷

中央社／ 南投縣19日電

國道3號北上246.6公里處南投縣竹山鎮路段18日深夜發生重大車禍，釀3死、1重傷。圖／南投縣消防局提供
國道3號北上246.6公里處南投縣竹山鎮路段18日深夜發生重大車禍，釀3死、1重傷。圖／南投縣消防局提供
國道3號北上246.6公里處南投縣竹山鎮路段昨天深夜發生重大車禍，現場1名女子拋出車外遭輾壓當場死亡、2人失去生命徵象送醫搶救不治，及1人重傷，國道警漏夜釐清事故過程。

國道3號北上指標約246.6公里處、南投縣竹山鎮路段昨天晚間10時多發生碰撞事故波及4車，1名女子拋出車外橫躺路中遭後車輾過當場死亡，另有3名傷者送醫，其中2人呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態、1人傷勢嚴重，事故一度造成全線車道封閉、回堵1公里。

南投縣消防局獲報，派遣名間、竹山、松柏嶺分隊救護車前往，現場1名女性明顯死亡未送醫、1名約50多歲男性失去生命徵象送衛生福利部南投醫院搶救不治、1名約4歲女童失去生命徵象送竹山秀傳醫院搶救無效不治，及1名約60歲女子重傷由竹山秀傳醫院搶救中。

這起國道重大車禍已知釀3死1重傷，事故正由轄區國道公路警察局第八公路警察大隊古坑分隊漏夜釐清，初步了解現場疑2車先碰撞，有人拋出車外遭另外2車輾壓導致當場死亡；3名死者、1名重傷者乘坐車輛位置、身分、彼此關係等，有待國道警方持續調查。

國道 南投 車禍

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