國一南下傍晚大貨車翻覆塞到「紫爆」 罪魁禍首是坨爛泥巴

國道1號南向371.2公里五甲路段，今下午5時許一輛大貨車翻覆，造成下班車流大回堵，國道警方調查後，發現是前方郭姓男子掉落「泥土」，害貨車翁姓駕駛急閃，最後被後方貨櫃車撞上翻覆，幸無人傷亡，因郭男未綁妥貨物，將面臨3000至1萬8000元裁罰。

警方調查，翁男當時駕駛貨車沿國一往南行駛，行經事故路段時，為了閃避郭男掉落在外側車道的「泥土」，翁男急往左側打方向盤閃躲。

當時駕駛貨櫃車行駛在中線車道的張姓男子，見翁男急往中線車道接近，因閃避不及，車頭撞向翁男貨車斗，導致翁男車輛翻覆，橫躺於內側、中線車道上，張男車頭由於受損，幸無人受傷。

因事故正值下班時間，整條國道南下車道被塞到「紫爆」，時速不到20公里，只能開放外側車道通行，直到傍晚6時許事故排除，才恢復正常。