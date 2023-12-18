快訊

北市大安民宅晚間竄火舌 1女被救出送醫、1人仍受困屋內

與成大主辦無共識座談喊卡 趙少康喊「太可惜」明改赴這校演講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國一南下傍晚大貨車翻覆塞到「紫爆」 罪魁禍首是坨爛泥巴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國道1號南向371.2公里五甲路段，今下午5時許一輛大貨車翻覆，造成下班車流大回堵，國道警方調查後，發現是前方郭姓男子掉落「泥土」，害貨車翁姓駕駛急閃，最後被後方貨櫃車撞上翻覆，幸無人傷亡，因郭男未綁妥貨物，將面臨3000至1萬8000元裁罰。

警方調查，翁男當時駕駛貨車沿國一往南行駛，行經事故路段時，為了閃避郭男掉落在外側車道的「泥土」，翁男急往左側打方向盤閃躲。

當時駕駛貨櫃車行駛在中線車道的張姓男子，見翁男急往中線車道接近，因閃避不及，車頭撞向翁男貨車斗，導致翁男車輛翻覆，橫躺於內側、中線車道上，張男車頭由於受損，幸無人受傷。

因事故正值下班時間，整條國道南下車道被塞到「紫爆」，時速不到20公里，只能開放外側車道通行，直到傍晚6時許事故排除，才恢復正常。

國道警察循線查緝掉落泥土的郭姓駕駛到案，因郭男未綁妥貨物，最終造成後車為閃避翻覆，還造成國道尖峰壅塞，警方將依道路交通管理處罰條例開罰，郭男面臨3000元至1萬8000元罰鍰。

翁男駕駛貨車為閃避外側爛泥巴，急閃後遭後方張男駕駛的貨櫃車撞擊，車輛橫躺於國道內側車道上。記者張議晨／翻攝
翁男駕駛貨車為閃避外側爛泥巴，急閃後遭後方張男駕駛的貨櫃車撞擊，車輛橫躺於國道內側車道上。記者張議晨／翻攝
翁男駕駛貨車為閃避外側爛泥巴，急閃後遭後車撞擊，車輛橫躺於國道內側車道上。記者張議晨／翻攝
翁男駕駛貨車為閃避外側爛泥巴，急閃後遭後車撞擊，車輛橫躺於國道內側車道上。記者張議晨／翻攝

車道 國道

延伸閱讀

南下車流大塞車！國一南371公里大貨車翻覆 僅1車道通行

台中烏日6車連環車禍 肇事大貨車司機：疑煞車失靈

國1苗栗段車禍事故！大小貨車碰撞「噴飛中線車道」2人受傷送醫

國1銅鑼交流道口3輛大小車追撞翻覆 水果散落一地6人送醫

相關新聞

北市大安民宅火警 消防救出1女還有1人受困

台北市大安區瑞安街256巷一棟民宅4樓，今天晚上8點12分傳出火警，北市消防局獲報，立刻動員大批人車射水搶救，消防員入屋...

國一南下傍晚大貨車翻覆塞到「紫爆」 罪魁禍首是坨爛泥巴

國道1號南向371.2公里五甲路段，今下午5時許一輛大貨車翻覆，造成下班車流大回堵，國道警方調查後，發現是前方郭姓男子掉...

3個月大男嬰遭虐未脫險 中市府：對加害者擬提獨立告訴

台中市一名3個月大的男嬰疑遭22歲的馮姓生父施虐，男嬰母親發現後，已無生命跡象，送醫目前仍未脫離險境，男子對案發過程的說...

影／假老公猛灌迷湯高雄婦領15萬積蓄投資 警一招斬孽緣

高雄市陳姓女子網路交友陷入熱戀，和對方互稱「老公、老婆」，假老公猛灌迷湯、遊說投資，陳一口氣將存摺15萬積蓄領出，只剩1...

台中3月男嬰疑遭虐裝葉克膜 22歲新手爸涉嫌遭羈押

台中市一名3個月大的男嬰疑遭其22歲的馮姓生父施虐，經男嬰母親發現後，已無生命跡象，經通報救護車送醫，院方緊急裝上葉克膜...

車頭寫「山道」！16歲少年愛跑山自撞亡 家屬慟：曾多次勸他不要去

南投縣房姓少年昨天趁父母不注意，騎家裡的機車與朋友外出遊玩，未料下午4時許由國姓鄉經136市道往太平時，在長龍路四段赤坎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。