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3個月大男嬰遭虐未脫險 中市府：對加害者擬提獨立告訴
台中市一名3個月大的男嬰疑遭22歲的馮姓生父施虐，男嬰母親發現後，已無生命跡象，送醫目前仍未脫離險境，男子對案發過程的說不清，台中地院聲押獲准。
台中市政府社會局表示，男嬰目前仍在加護病房，社工已擬定安全計畫。男嬰住院期間，父親不得單獨會面；假使男嬰日後出院，父親也不得單獨照顧。另社會局將與律師商討，提起獨立告訴。
獨立告訴是指，市府得以自己名義提告，不必受直接被害人意思拘束，縱使直接被害人撤回告訴，也不影響獨立告訴人之告訴權。
社會局指出，目前全案由檢察官指揮偵辦中，社會局配合司法調查，並全力協助家屬，連結經濟和法律扶助等資源。
台中市第三警分局10日晚間接獲消防局轉報，3個月大男嬰到院前已無生命跡象，送中國醫藥大學急救後，目前仍裝葉克膜救治中，尚未脫離險境。
男嬰的生父從事洗車工作，他向警方解釋，將小孩抱起時，因小孩扭動，不慎擦撞導致小孩眼下位置瘀青，後來瘀青變深但無其他異狀，直到發現嬰兒叫不醒且無心跳後，由小孩母親通報119處理。
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