阿里山發生竹林火災已撲滅 消防員仍現場警戒

嘉義阿里山鄉達邦村特富野附近今天中午發生竹林火警，消防局獲報，派遣3個分隊前往滅火，接近傍晚時已將火勢撲滅；防死灰復燃，消防人員仍現場警戒，起火原因尚待調查。

嘉義縣消防局傍晚發布新聞訊息，指下午1時4分獲報阿里山鄉達邦村特富野附近發生竹林火警，立即派遣阿里山、奮起湖及番路分隊前往，抵達後回報現場為燃燒山坡地之竹林，立即出水將火勢撲滅。

消防局指出，火場因地形崎嶇較難接近，消防人員仍在附近警戒防止死灰復燃，確切起火原因，尚待調查釐清。

農業部林業與自然保育署嘉義分署告訴中央社記者，起火地點屬原住民保留地，並未燒到國有林班地，民眾乾季進入山區應注意用火安全，避免引發森林火警。

此外，鼓勵大眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案新台幣10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元；最先通報森林火災發生者，則發給5000元以下獎金。民眾如發現森林火災，可儘速撥打免費通報專線0800-000-930。