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影／假老公猛灌迷湯高雄婦領15萬積蓄投資 警一招斬孽緣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市陳姓女子網路交友陷入熱戀，和對方互稱「老公老婆」，假老公猛灌迷湯、遊說投資，陳一口氣將存摺15萬積蓄領出，只剩1萬元，行員起疑報警，警方查陳女投資來源是詐騙網站，註冊國在美國，戳破陳愛情泡泡，讓她恍然大悟。

家住前鎮區的47歲陳姓女子，15日上午9時許，前往銀行欲匯款15萬元，行員見她戶頭內有16萬元，卻要將15萬存款匯至不明帳戶投資股票，機警地先暫停陳的匯款作業，通報轄區前鎮分局瑞隆派出所員警前來協助查證。

巡佐林金龍、警員謝昌益到場了解，陳告知警方，在臉書上認識一名宋姓男子，雙方相談甚歡，後以老公、老婆互稱，今天是聽「老公」的建議匯款投資。

警方聽聞陳的解釋後，詢問陳「你們剛認識？」查看陳和對方對話紀錄，直接告訴陳，「這百分之99詐騙機率，你錢匯出去了嗎？」陳回「錢還沒匯出」，警方勸阻「不要匯錢給他，高機率是詐騙」。

後警方輸入陳所提供的投資網址，一查顯示是詐騙公司，且註冊國在美國，勸戒陳「這不是一般股票上市公司」，陳的愛情泡泡被警方戳破，一旁的警員貼心叮嚀她，「不要再去別間了（銀行）」，陳當下允諾不會再去，感謝警方救了她的積蓄。

高雄陳姓女子被網路假老公猛灌迷湯，領15萬積蓄投資，警方查出是詐騙網站，一招斬斷孽緣。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子被網路假老公猛灌迷湯，領15萬積蓄投資，警方查出是詐騙網站，一招斬斷孽緣。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子被網路假老公猛灌迷湯，領15萬積蓄投資，警方查出是詐騙網站，一招斬斷孽緣。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓女子被網路假老公猛灌迷湯，領15萬積蓄投資，警方查出是詐騙網站，一招斬斷孽緣。記者石秀華／翻攝

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