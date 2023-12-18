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車頭寫「山道」！16歲少年愛跑山自撞亡 家屬慟：曾多次勸他不要去

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

南投縣房姓少年昨天趁父母不注意，騎家裡的機車與朋友外出遊玩，未料下午4時許由國姓鄉經136市道往太平時，在長龍路四段赤坎頂下坡路段轉彎時不慎自摔，因頭部撞擊電線杆及護欄，當場失去生命跡象，送醫後不治。檢察官下午驗屍，家屬透露，曾多次勸他勿去跑山，無奈少年不聽管教，只能說非常遺憾。

據了解，房姓少年（16歲）家住南投國姓鄉，是家中的長子，雖未成年尚未取得駕照，因父親疼愛他，便買了該部機車給他。因平時許多朋友會找他去山上騎車，漸漸變成了他的興趣。

家屬說，因跑山有危險，曾多次勸少年不要去，可能因正處叛逆期，少年都不願聽勸，對發生意外很痛心。另也認為，父母應對子女有更多關心，不要讓憾事再發生。房父在驗屍時心情沈重，對於兒子去世十分沮喪。

據了解，房姓少年的車子因撞擊，車身毀損嚴重，車頭還寫著「山道」兩字，顯見十分愛騎車跑山。太平警分局呼籲，行經山區道路應遵守速限及交通規則，過彎時應減速慢行，以維自身及用路人安全。

房姓少年父親（左）對兒子騎車出意外，心情沮喪。圖／民眾提供
房姓少年父親（左）對兒子騎車出意外，心情沮喪。圖／民眾提供
房姓少年的車子因撞擊，車身毀損嚴重，車頭還寫著「山道」兩字。圖／民眾提供
房姓少年的車子因撞擊，車身毀損嚴重，車頭還寫著「山道」兩字。圖／民眾提供

父母 南投 未成年

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