聽新聞
test
0:00 / 0:00
車頭寫「山道」！16歲少年愛跑山自撞亡 家屬慟：曾多次勸他不要去
南投縣房姓少年昨天趁父母不注意，騎家裡的機車與朋友外出遊玩，未料下午4時許由國姓鄉經136市道往太平時，在長龍路四段赤坎頂下坡路段轉彎時不慎自摔，因頭部撞擊電線杆及護欄，當場失去生命跡象，送醫後不治。檢察官下午驗屍，家屬透露，曾多次勸他勿去跑山，無奈少年不聽管教，只能說非常遺憾。
據了解，房姓少年（16歲）家住南投國姓鄉，是家中的長子，雖未成年尚未取得駕照，因父親疼愛他，便買了該部機車給他。因平時許多朋友會找他去山上騎車，漸漸變成了他的興趣。
家屬說，因跑山有危險，曾多次勸少年不要去，可能因正處叛逆期，少年都不願聽勸，對發生意外很痛心。另也認為，父母應對子女有更多關心，不要讓憾事再發生。房父在驗屍時心情沈重，對於兒子去世十分沮喪。
據了解，房姓少年的車子因撞擊，車身毀損嚴重，車頭還寫著「山道」兩字，顯見十分愛騎車跑山。太平警分局呼籲，行經山區道路應遵守速限及交通規則，過彎時應減速慢行，以維自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言