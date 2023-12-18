拖板車過彎快離心力大 近百包水泥被甩落慢車道

苗栗縣苑裡鎮台1線與苗140線路口，今天上午有1輛載運水泥包的拖板車，貨物固定不良，轉彎時車速太快，導致離心力大，靠外側的堆疊水泥包幾乎整排被甩出來，現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，業者雇用工人花了2個多小時才清理完畢，所幸當時未波及其他人車。

許通霄分局苑裡分駐所接獲報案，省道台一線與140縣道路口車道有拖板車裝載之水泥袋散落道路，警方獲報到場後緊急對該路段進行交通管制，並協助該貨運商家及救難協會共同清理路面。

警方初步調查，今天上午9點多，肇事拖板車張姓駕駛自台中港載運770包水泥約30.8公噸，行駛西濱公路北上到苑裡後，沿苗140線向左轉進入台1線北上外側車道時，因過彎速度太快產生離心力，加上裝載的水泥包未固定好，車斗右方堆疊的水泥包當場有整排被甩落，所幸沒有波及其他人車，造成交通事故。

警方到場後緊急對該路段進行交通管制，並與該貨運商家及救難協會共同清理路面，事故地點於11點18分清理完畢，花費2個多小時才恢復通車。