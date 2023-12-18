快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拖板車過彎快離心力大 近百包水泥被甩落慢車道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮台1線與苗140線路口，今天上午有1輛載運水泥包的拖板車，貨物固定不良，轉彎時車速太快，導致離心力大，靠外側的堆疊水泥包幾乎整排被甩出來，現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，業者雇用工人花了2個多小時才清理完畢，所幸當時未波及其他人車。

許通霄分局苑裡分駐所接獲報案，省道台一線與140縣道路口車道有拖板車裝載之水泥袋散落道路，警方獲報到場後緊急對該路段進行交通管制，並協助該貨運商家及救難協會共同清理路面。

警方初步調查，今天上午9點多，肇事拖板車張姓駕駛自台中港載運770包水泥約30.8公噸，行駛西濱公路北上到苑裡後，沿苗140線向左轉進入台1線北上外側車道時，因過彎速度太快產生離心力，加上裝載的水泥包未固定好，車斗右方堆疊的水泥包當場有整排被甩落，所幸沒有波及其他人車，造成交通事故。

警方到場後緊急對該路段進行交通管制，並與該貨運商家及救難協會共同清理路面，事故地點於11點18分清理完畢，花費2個多小時才恢復通車。

警方排除駕駛酒後駕車，將依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款開單告發，對駕駛人處以3000-18000元罰鍰。 警方也呼籲駕駛人，上路前應檢查車輛狀況及胎壓，裝載貨物時更要依規定嚴密覆蓋、捆紮牢固，以維護自身及其他用路人安全。

現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，後續花費2個多小時才清理完畢恢復通車。圖／民眾提供
現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，後續花費2個多小時才清理完畢恢復通車。圖／民眾提供
現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，後續花費2個多小時才清理完畢恢復通車。圖／民眾提供
現場粗估近百包水泥散落在慢車道上，後續花費2個多小時才清理完畢恢復通車。圖／民眾提供
肇事拖板車車斗靠外側的堆疊水泥包被甩出，現場粗估近百包水泥散落在慢車道上。圖／民眾提供
肇事拖板車車斗靠外側的堆疊水泥包被甩出，現場粗估近百包水泥散落在慢車道上。圖／民眾提供

車道 交通管制

延伸閱讀

台1線苗栗縣西湖、後龍交界車禍 機車雙載男女雙亡

影／警局旁拖板車載貨櫃屋卡天橋 員警聞巨響立即排除事故

高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

5義交未做好交通管制…2車對撞老翁亡 判刑7月還需賠50萬

相關新聞

影／移民有詐？台中婦狠砸186萬 警苦口勸被嫌「吵」

台中市廖姓婦人為到香港移民，聽信網友建議，要匯款6萬美金一個香港網友帳戶內，銀行行員詢問用途，廖婦稱是要投資移民所用，不...

影／男騎士闖紅燈被公車撞死 撞擊瞬間他驚嚇到張開雙腳

黃姓男子日前騎車要回家，行經萬華區貴陽街二段交叉路口時闖紅燈，綠燈直行的公車煞車不及直接撞上，黃男被撞飛數尺遠，意識不清...

寒流來襲男獨攀五峰麥巴萊山迷路 幸衣物夠暖順利獲救

新竹市37歲吳姓男子前天（16日）獨自到新竹縣攀登五峰鄉麥巴萊山，但途中卻不慎迷路，由於冷氣團來襲氣溫驟降，山區入夜後不...

影／懷疑友人亂說話害他夫妻失和 一氣之下拿球棒砸對方車

台中市林姓市民今晨7時許在大里區成功路遇到蔡姓友人，因不滿蔡說他在外有女友，導致他和妻子失和，一氣之下從車上拿了球棒將蔡...

4歲男童臉留血痕！父母看監視器驚見遭掐臉重摔 施暴師事後塞紅包

桃園市桃園區某幼兒園遭爆有老師對4歲男童施暴，不但勒脖從走廊拖進教室，左臉也留下4個血痕。孩童父母今控訴園方意圖說謊、大...

行人不是帝王！彰化縣今年取締行人違規221件創新高

桃園東興國中學生創作「帝王條款」搶下全國美術大賽特優，遭百萬網紅砲轟醜化台灣行人，掀起熱議。但「行人最大」真的嗎？是無法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。