全台5縣市海岸油污 海保署啓動衛星、無人機揪元凶

台灣北部、東部、南部5縣市海岸從1日起陸續接獲油污通報，海保署運用科技工具循線追查，目前仍在蒐集證據，也未查獲海上船舶偷排狀況；海保署表示，排放廢油入海最重可罰3千萬元。

海保署告訴中央社記者，自12月1日起陸續接獲通報，多個縣市岸際有發現油污，包括台東縣綠島柚子湖、屏東縣九鵬海岸、宜蘭縣大里海蝕平台磯釣場岸際、新北市鼻頭角公園、基隆潮境及馬崗潮間帶。

海保署指出，油污大多數附著於岩礁，為儘速恢復當地海洋環境，各地方政府動員人力運用高壓沖洗機或擦拭清除，加速油污清除工作，迄今已完成16處，累計出動70車次、409人次，清除重量2705公斤（含吸油棉及沙石等）。

海保署表示，已啓動衛星及無人機監測追查此次污染元凶，也偕同各地環保局至現地蒐整證據、採樣送驗，並與國海院研究人員等專家，運用洋流回溯模擬技術及AIS船舶航跡系統，結合各項線索，清查近日航經污染地區附近海域可疑船舶及污染源。

海保署表示，受污染縣市油污已送驗，台東綠島為輕質油和重質油摻混後的廢油，疑似載運原油輪船洗艙後的廢油，初步研判跟基隆案污染極可能屬同一類；另外，宜蘭採樣結果還未出爐。

屏東採集到2種油品，根據海保署檢驗結果，2種油品類型不同，且與台東、基隆油污也不同。

外界關心這些油污是否來自陸地，海保署指出，目前不排除任何可能，但仍在調查階段，須收集更多證據才能確定，根據衛星影像目前未發現船舶海上偷排情事。