快訊

賴清德老家成打卡聖地 民眾特地北上自拍、有人闖花園與國安爆口角

下班注意！國一大貨車翻覆僅1車道通行 南下車流嚴重壅塞

中職／桃猿補償方案要錢+1投手 陳俊秀部分轉隊費仍是新高

全台5縣市海岸油污 海保署啓動衛星、無人機揪元凶

中央社／ 高雄18日電

台灣北部、東部、南部5縣市海岸從1日起陸續接獲油污通報，海保署運用科技工具循線追查，目前仍在蒐集證據，也未查獲海上船舶偷排狀況；海保署表示，排放廢油入海最重可罰3千萬元。

海保署告訴中央社記者，自12月1日起陸續接獲通報，多個縣市岸際有發現油污，包括台東縣綠島柚子湖、屏東縣九鵬海岸、宜蘭縣大里海蝕平台磯釣場岸際、新北市鼻頭角公園、基隆潮境及馬崗潮間帶。

海保署指出，油污大多數附著於岩礁，為儘速恢復當地海洋環境，各地方政府動員人力運用高壓沖洗機或擦拭清除，加速油污清除工作，迄今已完成16處，累計出動70車次、409人次，清除重量2705公斤（含吸油棉及沙石等）。

海保署表示，已啓動衛星及無人機監測追查此次污染元凶，也偕同各地環保局至現地蒐整證據、採樣送驗，並與國海院研究人員等專家，運用洋流回溯模擬技術及AIS船舶航跡系統，結合各項線索，清查近日航經污染地區附近海域可疑船舶及污染源。

海保署表示，受污染縣市油污已送驗，台東綠島為輕質油和重質油摻混後的廢油，疑似載運原油輪船洗艙後的廢油，初步研判跟基隆案污染極可能屬同一類；另外，宜蘭採樣結果還未出爐。

屏東採集到2種油品，根據海保署檢驗結果，2種油品類型不同，且與台東、基隆油污也不同。

外界關心這些油污是否來自陸地，海保署指出，目前不排除任何可能，但仍在調查階段，須收集更多證據才能確定，根據衛星影像目前未發現船舶海上偷排情事。

基隆 台東 屏東縣

延伸閱讀

葉門叛軍襲紅海商船 西方擊落其無人機

埃及空軍擊落無人機 疑為葉門青年運動所發射

烏克蘭空軍：俄軍無人機襲擊11州 防空部隊擊落30架

桃園埤塘減縮 衛星變異分析與無人機、三維模型查違規

相關新聞

車頭寫「山道」！16歲少年愛跑山自撞亡 家屬慟：曾多次勸他不要去

南投縣房姓少年昨天趁父母不注意，騎家裡的機車與朋友外出遊玩，未料下午4時許由國姓鄉經136市道往太平時，在長龍路四段赤坎...

台中3月男嬰疑遭虐裝葉克膜 22歲新手爸涉嫌遭羈押

台中市一名3個月大的男嬰疑遭其22歲的馮姓生父施虐，經男嬰母親發現後，已無生命跡象，經通報救護車送醫，院方緊急裝上葉克膜...

南下車流大塞車！國一南371公里大貨車翻覆 僅1車道通行

國道1號南向五甲系統過後371.2k處，今（18）日傍晚一輛大貨車在內線翻覆事故，無人受傷受困。但事故時間正值下班車流尖...

影／移民有詐？台中婦狠砸186萬 警苦口勸被嫌「吵」

台中市廖姓婦人為到香港移民，聽信網友建議，要匯款6萬美金一個香港網友帳戶內，銀行行員詢問用途，廖婦稱是要投資移民所用，不...

拖板車過彎快離心力大 近百包水泥被甩落慢車道

苗栗縣苑裡鎮台1線與苗140線路口，今天上午有1輛載運水泥包的拖板車，貨物固定不良，轉彎時車速太快，導致離心力大，靠外側...

影／懷疑友人亂說話害他夫妻失和 一氣之下拿球棒砸對方車

台中市林姓市民今晨7時許在大里區成功路遇到蔡姓友人，因不滿蔡說他在外有女友，導致他和妻子失和，一氣之下從車上拿了球棒將蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。