快訊

首次檢出！大陸非洲豬瘟病毒突變 陸客來台非法攜入香脆腸

趙少康演講喊卡 成大學代會聲明指1事「無共識」：深感遺憾

公車煞車不及...騎士闖紅燈遭撞身亡 驚恐張開雙腳抵抗畫面嚇人

影／移民有詐？台中婦狠砸186萬 警苦口勸被嫌「吵」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓婦人為到香港移民，聽信網友建議，要匯款6萬美金一個香港網友帳戶內，銀行行員詢問用途，廖婦稱是要投資移民所用，不過行員發現，該間公司今年7月才成立，廖婦也與該名網友沒見過面，廖婦卻稱已認識十多年，行員擔心廖婦被詐，找來警方勸阻，但廖婦一度情緒激動，嫌警方「賣葛吵（台語：別吵）」，但最後仍被警方勸退，沒有匯款。

第四警分局大墩派出所警員黃勤書、楊士緯，在14日接到轄內銀行通報，廖姓婦人（65歲）疑遭歹徒詐騙，兩警到場了解原委，得知廖婦有移民香港打算，經一名網友告知，可委由旅居香港的朋友，協助向香港一家公司，辦理投資匯款，欲匯款美金6萬元（合台幣186萬元），進而達成移民心願。

不過行員發現，廖婦所說的公司，的確是在今年7月剛成立，不過財務狀況不明，研判有可能是空殼公司，而且廖婦雖然說已與該名協助投資的香港網友認識十多年，但沒有見過面，而且該網友的頭像也是年輕人，廖婦有很大風險陷入詐騙集團的陷阱中。

警方向廖婦仔細說明，有可能遭到詐騙的狀況，廖婦聽到警員規勸，仍認為自己沒有上當，甚至對於警方苦口婆心的勸阻，感到心煩意亂，甚至要警方「賣葛吵（台語：別吵）」。

不過兩警仍本於職責，不讓廖婦將6萬元美金匯入到有疑慮的帳戶內，廖婦最後悻悻然離開該銀行，不過在10分鐘後，又接獲另家銀行通報，廖婦欲辦理匯款，不過廖婦聽到警方在途中，即打消匯款念頭，警方到場時即騎機車離開。

第四警分局長李建興表示，提醒民眾勿輕易相信網路及通訊軟體上的訊息，網路投資、交友更應提高警覺性，遇有疑問可直接撥打電話諮詢110報案電話或165反詐騙諮詢專線查證相關資訊，始能降低自身被害之機率。

台中市廖姓婦人在14日疑陷入歹徒投資移民的陷阱，欲匯款6萬元美金到陌生帳戶內，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供
台中市廖姓婦人在14日疑陷入歹徒投資移民的陷阱，欲匯款6萬元美金到陌生帳戶內，警方與行員聯手阻詐。圖／第四警分局提供

香港 詐騙集團

延伸閱讀

香港各項人才入境計畫 12萬宗申請獲批

好處多多？陸女力推「2優勢」盼能嫁到香港 網怒批：根本不是愛港男

利比亞移民船遇大浪翻覆！61人葬身大海 包括婦女和小孩

中市警破獲總統選舉賭盤 查扣簽賭現金逾875萬元

相關新聞

影／男騎士闖紅燈被公車撞死 撞擊瞬間他驚嚇到張開雙腳

黃姓男子日前騎車要回家，行經萬華區貴陽街二段交叉路口時闖紅燈，綠燈直行的公車煞車不及直接撞上，黃男被撞飛數尺遠，意識不清...

4歲男童臉留血痕！父母看監視器驚見遭掐臉重摔 施暴師事後塞紅包

桃園市桃園區某幼兒園遭爆有老師對4歲男童施暴，不但勒脖從走廊拖進教室，左臉也留下4個血痕。孩童父母今控訴園方意圖說謊、大...

懷疑友人亂說話和妻失和 他一氣之下砸了友人車反觸法被逮

台中市林姓市民今晨7時許在大里區成功路遇到蔡姓友人，因不滿蔡說他在外有女友，導致他和妻子失和，一氣之下從車上拿了球棒將蔡...

影／移民有詐？ 台中婦狠砸186萬...警苦口勸被嫌「吵」

台中市廖姓婦人為到香港移民，聽信網友建議，要匯款6萬美金一個香港網友帳戶內，銀行行員詢問用途，廖婦稱是要投資移民所用，不...

寒流來襲男獨攀五峰麥巴萊山迷路 幸衣物夠暖順利獲救

新竹市37歲吳姓男子前天（16日）獨自到新竹縣攀登五峰鄉麥巴萊山，但途中卻不慎迷路，由於冷氣團來襲氣溫驟降，山區入夜後不...

北市詐騙案逾3500件財損破11億元 警公布信用卡防盜刷小知識

台北市警局統計，今年1月至11月詐欺案共發生3549件、財損達11億3000萬餘元，為了避免民眾受騙，警方公布常見的信用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。