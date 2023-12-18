影／移民有詐？ 台中婦狠砸186萬...警苦口勸被嫌「吵」

台中市廖姓婦人為到香港移民，聽信網友建議，要匯款6萬美金一個香港網友帳戶內，銀行行員詢問用途，廖婦稱是要投資移民所用，不過行員發現，該間公司今年7月才成立，廖婦也與該名網友沒見過面，廖婦卻稱已認識十多年，行員擔心廖婦被詐，找來警方勸阻，但廖婦一度情緒激動，嫌警方「賣葛吵（台語：別吵）」，但最後仍被警方勸退，沒有匯款。

第四警分局大墩派出所警員黃勤書、楊士緯，在14日接到轄內銀行通報，廖姓婦人（65歲）疑遭歹徒詐騙，兩警到場了解原委，得知廖婦有移民香港打算，經一名網友告知，可委由旅居香港的朋友，協助向香港一家公司，辦理投資匯款，欲匯款美金6萬元（合台幣186萬元），進而達成移民心願。

不過行員發現，廖婦所說的公司，的確是在今年7月剛成立，不過財務狀況不明，研判有可能是空殼公司，而且廖婦雖然說已與該名協助投資的香港網友認識十多年，但沒有見過面，而且該網友的頭像也是年輕人，廖婦有很大風險陷入詐騙集團的陷阱中。

警方向廖婦仔細說明，有可能遭到詐騙的狀況，廖婦聽到警員規勸，仍認為自己沒有上當，甚至對於警方苦口婆心的勸阻，感到心煩意亂，甚至要警方「賣葛吵（台語：別吵）」。

不過兩警仍本於職責，不讓廖婦將6萬元美金匯入到有疑慮的帳戶內，廖婦最後悻悻然離開該銀行，不過在10分鐘後，又接獲另家銀行通報，廖婦欲辦理匯款，不過廖婦聽到警方在途中，即打消匯款念頭，警方到場時即騎機車離開。