寒流來襲男獨攀五峰麥巴萊山迷路 幸衣物夠暖順利獲救

新竹市37歲吳姓男子前天（16日）獨自到新竹縣攀登五峰鄉麥巴萊山，但途中卻不慎迷路，由於冷氣團來襲氣溫驟降，山區入夜後不到10度，所幸吳男衣物足夠保暖，糧食也足夠，新竹縣消防局昨天（17日）一早派員上山救援，順利找到迷路的男子並順利帶領下山。

新竹縣消防局指出，前天晚間8時許接獲報案，吳男獨自攀登五峰鄉麥巴萊山，不明原因迷失了方向，找不到返回的路徑下山。由於吳男衣物足夠保暖，攜帶糧食也充足，身體也並無不適，雙方溝通後，山搜人員先引導吳男定位位置，昨天一早再上山救援。

昨天凌晨4時許，五峰消防分隊偕同山青上山搜救，並根據座標位置，順利在上午7時許發現平安無恙的吳男，大夥休息片刻、補充熱水後，隨即帶領吳男走回登山口，順利返家。

新竹縣消防局提醒，登山一定要偕伴同行，上山前確認氣候路線和自己的身體狀況，備好足夠的糧食、保暖衣物，以及導航裝備如手機離線地圖app、指南針、紙本地圖等。