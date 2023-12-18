開清潔公司掩護線上博弈 半年經手32億5人移送中檢

高雄鹽埕警分局破獲黃姓犯嫌等人以清潔公司為幌子，實質經營線上博弈網站，半年經手金流高達32億元；警方逮捕黃男等5人，全案依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

高雄市警察局鹽埕分局接獲情資，掌握35歲黃姓主嫌等人長期經營線上博弈不法情事，由鹽埕分局主偵並結合前鎮、新興分局等單位組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，歷經多天跟監與蒐證，拘提黃男等5人到案，並前往台中市北屯區黃男經營清潔公司地下室搜索，當場起獲電腦主機4部、現金新台幣16萬7000元、監視器主機及二級毒品大麻等贓證物。

警方調查，黃男為台中市區網路簽賭代理商，經營3種網路簽賭網站，平時經營清潔公司，卻從事地下網路簽賭作為副業賺外快，簽賭項目包括運動彩券、六合彩、今彩539等，未包括選舉賭盤；另經系統結算，半年來網路下注金流量高達32億元，警方訊後將黃男等5人依賭博等罪嫌移送中檢偵辦。

鹽埕分局提醒，正副總統及立委大選接近，為防範境外資金、暴力行為及選舉賭盤介入選舉，警方對於任何企圖影響選情不法犯罪，將採取嚴厲行動，共同維護民主價值，建立乾淨、廉潔選舉環境。