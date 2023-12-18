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台中設機房24小時跨境洗錢單月逾10億 15嫌落網

中央社／ 台中18日電

施姓男子涉組成洗錢集團，在台中打造無人化機房，24小時不間斷為越南當地賭博網站洗錢，1個月經手逾新台幣10億餘元，警方循線逮捕施男等15人，依法送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天表示，刑事局接獲線報指48歲施姓男子涉自民國111年間成立洗錢集團，並在台中設置多處轉帳機房，陸續招募成員擔任轉帳機手，協助境外賭博網站的賭客洗錢。

刑事局中打獲報後，立即與台中市政府警察局刑事警察大隊、第六警分局及南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

案經專案小組蒐證完備後，今年8月間前往集團位於台中市北屯區及太平區等3處機房執行搜索，逮捕主嫌施男及成員等共15人到案，並查扣電腦主機、工作手機235支及現金等證物。

警方查出，施男利用電腦「自動化轉帳腳本」系統，將其中2處轉帳機房打造成無人化操作，再透過遠端網路控制可24小時不間斷轉帳，替越南當地賭博網站透過越南人頭帳戶入、出金洗錢。

針對此洗錢集團涉案情況，警方初步清查，集團於112年8月單1個月，洗錢金額達越南盾7651億8133萬餘元（約新台幣10億2534萬餘元）。

警詢後，警方將施男等15人依賭博及違反洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察偵辦。

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