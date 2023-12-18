影／男騎士闖紅燈被公車撞死 當下瞬間他驚嚇到張開雙腳

黃姓男子日前騎車要回家，行經萬華區貴陽街二段交叉路口時闖紅燈，綠燈直行的公車煞車不及直接撞上，黃男被撞飛數尺遠，意識不清緊急送醫，不幸搶救逾12小時不治。事發路口監視器畫面曝光，明顯可見黃男闖燈情事，而黃男在被撞擊前發現來不及閃避，驚恐地張開雙腳抵抗，畫面怵目驚心。

警方8日早上11點多獲報，萬華區貴陽街二段與昆明街口發生車禍，現場是公車撞擊機車，機車騎士黃男（66歲）癱倒在地，四肢、腦部及胸部都有受傷，緊急送台大醫院搶救。黃男送醫診斷腦幹受傷、顱內出血，昏迷指數3情況不樂觀，經搶救逾12小時，當天晚上11點半宣告不治。

警方事後調閱公車行車紀錄器影像以及路口監視器畫面，確認肇事原因是死者黃男闖紅燈導致，公車司機齊男（44歲）警詢時稱，當時綠燈直行，沒想到一輛機車突然衝出來，嚇到了立刻煞車，根本不知道怎麼會發生這種事，警詢後被依過失致死罪函送法辦。