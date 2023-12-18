4歲男童臉留血痕！父母看監視器驚見遭掐臉重摔 施暴師事後塞紅包
桃園市桃園區某幼兒園遭爆有老師對4歲男童施暴，不但勒脖從走廊拖進教室，左臉也留下4個血痕。孩童父母今控訴園方意圖說謊、大事化小，市府教育局也未積極處理。園方回應，獲報後已立即請老師離職，並依教育局規定辦理，誠心向家長道歉。教育局表示，已展開調查，若經查確實違反教保服務人員條例第33條規定，將依情節裁處該師6000至60萬元罰鍰，1年至終身不得任職。
該生父母控訴，孩子本來在幼幼班每天開心上學，8月升小班換老師後卻開始抗拒，13日晚間返家後，發現孩子左臉有4個血痕，一問之下，孩子才說是因為找不到跳舞的位置，被老師指甲捏傷；當下詢問，園方卻拿不相干的耶誕影片搪塞敷衍，隔天再赴園所，園方竟說會記施暴老師大過，拜託不要報警跟通報教育局，希望大事化小、小事化無，施暴老師還想塞紅包，拒絕提供監視器。
父母說，直到他們驗傷報警，才從監視器畫面看到孩子遭老師勒脖，從走廊抬進教室，又被掐臉重摔在地的畫面，當下心都碎了，後續想要知道前因後果和不同角度的畫面還是持續碰壁，感嘆「我們想要釐清真相怎麼會這麼難？」
議員黃瓊慧表示，園方不但處處隱瞞真相，市府各局處更是消極以對，尤其家屬請中路派出所員警查扣園方監視器，警方竟告知要發公文才能給家屬看，公文往返時間畫面非常有可能因此被變造、被消失，真相因此石沉大海。
黃瓊慧也說，教育局直到記者會前一天才問是哪一間幼兒園，彷彿是平行時空，痛斥「這難道是桃園市政府處理虐兒案件的SOP？」呼籲市長張善政不要放任兒虐案一再發生，並要求市府1天之內協助家長觀看完整畫面、協助孩子轉園。
教育局幼教科長余黛佳表示，14日中午接獲通報後，就立即到園查察並調閱監視錄影畫面，將該師停職，15日召開審查小組會議決議組成調查小組，調查完成後，會將結果提報違法事件認定委員會審議。
如經查違反教保服務人員條例第33條規定屬實，將視其情節輕重分別裁處幼兒園或行為人6000元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰，或命該師1至4年或終身不得於教保服務機構服務。
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