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臉頰有傷…桃園市幼兒園再傳虐兒案 黃瓊慧批張善政只顧助選

中央社／ 桃園18日電

桃園市有父母控訴幼兒園教保員虐兒，就讀小班的4歲孩子13日回家時，被爺爺奶奶發現臉頰有傷痕，家屬擔心孩子受虐，緊急帶小朋友驗傷，指園方隱瞞真相，違法延遲通報，市府也未積極協助。（家長提供） 中央社
桃園市有父母控訴幼兒園教保員虐兒，就讀小班的4歲孩子13日回家時，被爺爺奶奶發現臉頰有傷痕，家屬擔心孩子受虐，緊急帶小朋友驗傷，指園方隱瞞真相，違法延遲通報，市府也未積極協助。（家長提供） 中央社

桃園市有父母控訴幼兒教保員緊勒孩子脖子抬起並以指甲抓傷，園方違法延遲通報，市府也未積極協助，讓民進黨桃園市議員黃瓊慧痛批桃園市長張善政只顧助選，放任兒虐案一再發生。

幼兒父母今天上午在黃瓊慧陪同下召開記者會指控，就讀小班的4歲孩子13日回家時，被爺爺奶奶發現臉頰傷痕，小朋友說是老師「捏的」，詢問校方一開始回應是穿衣服不小心抓傷，後又改口是排練舞蹈不小心抓傷，家屬擔心孩子受虐，緊急帶小朋友驗傷。

陳爸爸表示，園方雖願道歉但僅提供排練舞蹈等不相關影片，直到家屬在14日下午報警，來來回回超過4趟才取得部分影片，但僅能在影片角落，看到孩子遭教保員以手勒住脖子提起從走廊進入教室，家屬想要進一步查看當日完整影片以及不同角度的畫面依然碰壁，且其他教保員看到並未阻止，似已司空見慣，懷疑恐怕不只一人受害。

黃瓊慧痛批，接獲陳情後才得知園方處處隱瞞真相，市府更消極以對，13日事發至今，家長已報警並提出看完整錄影畫面需求，卻遭園方拒絕，教育局也未主動聯繫家長，直到她發布記者會採訪通知，居然還接獲教育局詢問是哪間幼兒園，顯示市府各局處間的平行溝通完全沒有建立。

黃瓊慧說，更令人氣憤的是，園方聲稱要發公文才能給家屬看監視器，但公文往返期間擔心畫面可能遭刪除，質疑市府處理流程有問題。

黃瓊慧指出，服務處成立以來已接獲多起虐兒案，她勸張善政「不要整天只想到要助選要立功，要想想你是桃園的市長，如果市政都顧不好，桃園的孩子都顧不好，還花時間去助選合理嗎？」要求市府1天內提供家長看完整畫面並協助轉園。

教育局表示，14日獲報後即到園查察並調閱監視畫面，15日組成調查小組，目前教保員已停職，後續將盡速完成調查提報違法事件認定委員會審議，若違反教保服務人員規定屬實，視情節輕重分別裁處幼兒園或行為人新台幣6000元至6萬元，或6萬元至60萬元罰鍰，涉案老師1至4年或終身不得於教保服務機構服務。

幼兒園表示，在事情發生後，園方有立即處理請教保員離職，後續也依照教育局的規定辦理，再度誠心向家長道歉。

黃瓊慧 教育局 幼兒園 虐童 張善政

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