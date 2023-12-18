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油鍋煎台就在旁邊…三重早餐店更換瓦斯桶起火 燒傷工人臉
新北市三重區國隆路某早餐店，今天上午10時許請人更換瓦斯桶時，不慎引起燃燒造成65歲瓦斯行員工左臉和上肢二度燒燙傷，緊急送醫急救。現場發現瓦斯桶的位置就在油鍋和煎台旁邊，起火原因仍需調查。
據了解，瓦斯行王姓員工當時受託到早餐店廚房更換瓦斯桶，突然引起燃燒，旁人見狀連忙拿乾粉滅火器迅速撲滅火勢，但王男的左臉和上肢已大約有10％面積皮膚受到二度燒燙傷，身上衣服和工作背心也燒毀。
消防隊獲報趕抵時，現場火勢已經撲滅，救護車連忙將傷者送到北市新光醫院急救。消防人員稍後檢視廚房現場，發現瓦斯桶擺放位置就在高溫油鍋和煎台旁，當時是營業時段，廚房正在備餐作業中，王姓工人事後推測，可能是他在更換瓦斯桶時，沒有確實關緊閥門，才會洩漏引起燃燒。
新北市消防局第三大隊長陳志德指出，這起事故的發生原因和過程還需進一步調查釐清，提醒民眾瓦斯管線平時應落實使用泡沫水檢查是否龜裂需要更換，且不應暴露在高溫高熱的地方。乾粉滅火器的粉塵對人體有害，應確實清理。
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