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男子失足寒夜受困轆轆溫泉整晚 今早直升機吊掛送醫
張姓男子與友人結伴前往台東轆轆溫泉泡湯，途中不慎摔落15公尺深山谷，因收訊不良，友人急下山報案求救，台東縣消防局救援人力上山，直至深夜仍未發現張男蹤跡，所幸今早在山谷中聽見張男回應，原本執行空巡的直升機將人救援下山。張男身上有保暖衣物，獲救時意識清楚，身上右食指及左大腿骨折。
消防局指出，昨天上午10時31分，消防局勤務中心接獲報案，24歲張姓男子與3名友人前往轆轆溫泉，張男不慎摔落邊坡，關山消防大隊山域專責隊4名搜救人員整裝後出發，因山路崎嶇，直至晚間7時23分到達摔落點，第一時間沒找到人，呼叫也沒有回音，搜救人員先暫停搜救，連夜申請增援人力及空勤直升機支援空巡。
今早6點，第二梯次10名搜救人員從海端分隊出發。早上7點半左右，第一梯次搜救人員也在摔落處聽見張男回應，當時直升機剛好也抵達待救者座標點附近目標區，順利發現患者，並在7時40分吊掛完成，送往馬偕醫院救治。
搜救人員指出，昨晚山上很冷，所幸張男失足時背包一直在身上，禦寒衣物沒有離身，張男被發現時意識清楚、生命徵象穩定，右食指及左大腿閉鎖骨折。
轆轆溫泉是熱門的野溪溫泉景點，去程下切路段較多，一般人路程約4至6小時，回程爬坡多，約須6至8小時。台東縣消防局提醒，轆轆溫泉需要長途跋涉，陡上陡下地形考驗體力，民眾上山要考量自身體力，另外近日冷氣團來襲，務必攜帶保暖衣物。
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