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宮廟遶境人太多爆推擠糾紛 汐止警鎖定6人涉案追緝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區芳園街1間宮廟昨天舉行遶境活動時，因現場參與遶境隊伍人數過多，香客間因而發生推擠一度爆發肢體衝突，所幸在現場人員制止下事態才未擴大。汐止警方獲報後展開調查，目前已鎖定6名男子涉嫌推擠鬥毆，將請宮廟負責人協助指認，並通知6名涉案人到案說明，詢後依傷害罪及社維法移送法辦。

據了解，位於汐止區芳園街的這間宮廟，前天、昨天舉行進香及遶境活動，昨天晚間9時許遶境活動結束返回宮廟時，現場香客間疑因推擠進而引發肢體衝突，在宮廟人員制止下事態並未擴大，雙方於現場和解後離去。衝突過程則被民眾拍下並上傳《黑色豪門企業》。

汐止警方表示，當時現場因繞境隊伍人數過多，警方於外圍執行交通疏導並取締8件違停，同時遶境隊伍因申請時段逾時，則依道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款開罰。警方後續網路巡察時發現這段衝突影片，經查並未接獲報案，警方請宮廟負責人指認後目前已鎖定6名男子涉案，目前已通知到案說明，詢後將依傷害及社會秩序維護法移送法辦。

宮廟遶境活動發生推擠衝突。圖／擷取自黑色豪門企業
宮廟遶境活動發生推擠衝突。圖／擷取自黑色豪門企業
現場陣頭人員疑因推擠發生衝突。圖／擷取自黑色豪門企業
現場陣頭人員疑因推擠發生衝突。圖／擷取自黑色豪門企業

遶境 汐止 鬥毆

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