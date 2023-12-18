聽新聞
test
0:00 / 0:00
宮廟遶境人太多爆推擠糾紛 汐止警鎖定6人涉案追緝
新北市汐止區芳園街1間宮廟昨天舉行遶境活動時，因現場參與遶境隊伍人數過多，香客間因而發生推擠一度爆發肢體衝突，所幸在現場人員制止下事態才未擴大。汐止警方獲報後展開調查，目前已鎖定6名男子涉嫌推擠鬥毆，將請宮廟負責人協助指認，並通知6名涉案人到案說明，詢後依傷害罪及社維法移送法辦。
據了解，位於汐止區芳園街的這間宮廟，前天、昨天舉行進香及遶境活動，昨天晚間9時許遶境活動結束返回宮廟時，現場香客間疑因推擠進而引發肢體衝突，在宮廟人員制止下事態並未擴大，雙方於現場和解後離去。衝突過程則被民眾拍下並上傳《黑色豪門企業》。
汐止警方表示，當時現場因繞境隊伍人數過多，警方於外圍執行交通疏導並取締8件違停，同時遶境隊伍因申請時段逾時，則依道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款開罰。警方後續網路巡察時發現這段衝突影片，經查並未接獲報案，警方請宮廟負責人指認後目前已鎖定6名男子涉案，目前已通知到案說明，詢後將依傷害及社會秩序維護法移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言