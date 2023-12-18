宮廟遶境人太多爆推擠糾紛 汐止警鎖定6人涉案追緝

新北市汐止區芳園街1間宮廟昨天舉行遶境活動時，因現場參與遶境隊伍人數過多，香客間因而發生推擠一度爆發肢體衝突，所幸在現場人員制止下事態才未擴大。汐止警方獲報後展開調查，目前已鎖定6名男子涉嫌推擠鬥毆，將請宮廟負責人協助指認，並通知6名涉案人到案說明，詢後依傷害罪及社維法移送法辦。

據了解，位於汐止區芳園街的這間宮廟，前天、昨天舉行進香及遶境活動，昨天晚間9時許遶境活動結束返回宮廟時，現場香客間疑因推擠進而引發肢體衝突，在宮廟人員制止下事態並未擴大，雙方於現場和解後離去。衝突過程則被民眾拍下並上傳《黑色豪門企業》。