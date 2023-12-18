快訊

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿搜索票上門

恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」

國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 越海峽中線位於基隆西北方高空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮山老鼠帶親戚盜採10萬元牛樟芝 辯稱自用仍送辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮陳姓男子帶著親戚，日前到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，全案依法送辦。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮陳姓男子帶著親戚，日前到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，全案依法送辦。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮1名45歲陳姓男子日前夥同2名親戚，到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝，警方接獲情資，與林業保育署花蓮分署埋伏，在山上逮到3人拿著戰利品，並查獲1112克牛樟芝、12克金線蓮，市值超過10萬元，全案依法移送花蓮地檢署偵辦。

卓溪鄉國有林班地位處偏遠，常發生民眾盜採牛樟芝等森林副產物，林保署花蓮分署玉里工作站與保七總隊第九大隊加強查緝。警方在10日接獲情資，發現有不明人士形跡可疑在林班地進進出出，隨即展開埋伏。

在14日下午，警方在林班地產業道路盤查3名陳姓男子，分別為45歲、56歲及60歲，在身上搜出1112公克牛樟芝、12公克金線蓮，及手電筒、頭燈、鑿刀等犯案工具。

警方調查，3名陳姓男子為玉里鎮民，互為親戚關係，供稱採集牛樟芝與金線蓮主要為自用，不過警方不採信，仍依違反森林法50條第1項及52條第1項第4款，移送偵辦；其中45歲陳男今年5月更因盜採卓溪山區牛樟芝遭逮，目前案子仍在法院審理中，可說是累犯。

警方統計，今年累計破獲5起盜採牛樟芝等林產物案件，且查獲地都在卓溪鄉林班地附近，研判應該都是有人帶領其他人入山盜採，已將該區列為查緝重點。

2021年森林法修正案，提高竊取森林主、副產物者裁罰金額，最高為600萬元，如竊取貴重木及收受、搬運、寄藏、故買或媒介貴重木贓物者，依情節加重處罰其刑至2分之1，最高為2000萬元以下罰金；為促進民眾舉發竊取森林主副產物案件，舉報獎金提高至最高500萬元。

花蓮陳姓男子帶著親戚，日前到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，遭查獲1112克牛樟芝及12克金線蓮，市值逾10萬元，依法送辦。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮陳姓男子帶著親戚，日前到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，遭查獲1112克牛樟芝及12克金線蓮，市值逾10萬元，依法送辦。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮 山老鼠

延伸閱讀

退休警察疑勾結山老鼠集團盜伐阿里山牛樟 嘉檢聲押5人獲准

台南梅嶺部分林班地解編 113年成全國首處果樹專區

相關新聞

2杯要價600！高雄警停巷弄違停買飲料遭檢舉 吞罰單還遭申誡

高雄市苓雅分局民權派出所兩名一男一女員警，昨駕警車巡邏，一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，雖僅短短幾分鐘，但被民眾拍下...

男台東轆轆溫泉山區摔落邊坡 空勤直升機吊掛救人

台東轆轆溫泉山區有民眾報案不慎摔落邊坡待援，台東縣消防局調派搜救人員前往搶救，考量事故地點位處深山，爭取救援時間，申請空...

花蓮山老鼠帶親戚盜採10萬元牛樟芝 辯稱自用仍送辦

花蓮1名45歲陳姓男子日前夥同2名親戚，到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝，警方接獲情資，與林業保育署花蓮分署埋伏，在山上逮到...

偷車賊遭圍捕欲衝撞警員 土城警及時閃避壓制逮人

新北市57歲周姓男子昨天發現停在路邊的小貨車遭竊，立即向土城警方報案。警方調閱附近監視器以車追人，發現嫌犯將車開往板橋區...

池有山登山客腳扭傷 救難人員摸黑冒5度低溫馳援

上周末強烈大陸冷氣團來襲，3名登山客前天攀爬武陵四秀的池有山，回程時其中一人因滑倒右腳踝扭傷，無法行走，打電話求援，救難...

新北三重深夜住宅火警 消防隊疏散8人迅速撲滅

新北市三重區文化北路今天凌晨2時58分發生住宅火警，消防局獲報6樓公寓的1樓冒出大量濃煙，立即派遣26車、58人前往救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。