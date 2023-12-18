花蓮山老鼠帶親戚盜採10萬元牛樟芝 辯稱自用仍送辦

花蓮陳姓男子帶著親戚，日前到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝等林產物，全案依法送辦。圖／林保署花蓮分署提供 花蓮1名45歲陳姓男子日前夥同2名親戚，到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝，警方接獲情資，與林業保育署花蓮分署埋伏，在山上逮到3人拿著戰利品，並查獲1112克牛樟芝、12克金線蓮，市值超過10萬元，全案依法移送花蓮地檢署偵辦。

卓溪鄉國有林班地位處偏遠，常發生民眾盜採牛樟芝等森林副產物，林保署花蓮分署玉里工作站與保七總隊第九大隊加強查緝。警方在10日接獲情資，發現有不明人士形跡可疑在林班地進進出出，隨即展開埋伏。

在14日下午，警方在林班地產業道路盤查3名陳姓男子，分別為45歲、56歲及60歲，在身上搜出1112公克牛樟芝、12公克金線蓮，及手電筒、頭燈、鑿刀等犯案工具。

警方調查，3名陳姓男子為玉里鎮民，互為親戚關係，供稱採集牛樟芝與金線蓮主要為自用，不過警方不採信，仍依違反森林法50條第1項及52條第1項第4款，移送偵辦；其中45歲陳男今年5月更因盜採卓溪山區牛樟芝遭逮，目前案子仍在法院審理中，可說是累犯。

警方統計，今年累計破獲5起盜採牛樟芝等林產物案件，且查獲地都在卓溪鄉林班地附近，研判應該都是有人帶領其他人入山盜採，已將該區列為查緝重點。