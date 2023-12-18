偷車賊遭圍捕欲衝撞警員 土城警及時閃避壓制逮人

新北市57歲周姓男子昨天發現停在路邊的小貨車遭竊，立即向土城警方報案。警方調閱附近監視器以車追人，發現嫌犯將車開往板橋區縣民大道立即前往追緝。竊車的詹姓男子見警方尾隨欲加速逃逸時不慎追撞前車，趁亂下車逃逸時被警方壓制逮捕，8小時內就破獲這起竊案，詢後將詹男依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，土城分局清水派出所警員昨天下午1時許接獲周姓男子報案，停在土城區路邊的小貨車疑似遭竊。清水所警員鄧進賢、周佳麟及羅文成調閱附近監視器，並依行車路線發現偷車賊將車開往板橋區南雅西路一帶，立即派遣警力前往附近尋找。

直至昨晚9時許警方在板橋區縣民大道一段與南雅南路二段口發現該輛失竊小貨車，警員立刻於後方尾隨並通報支援警力到場支援圍捕。竊車的47歲詹姓男子見警方在後方跟隨，心虛之下加速逃逸不慎失控碰撞前車。警方見狀立即下車欲逮人，不料詹男還一度欲衝撞警員，所幸警方及時閃避並未受傷。