快訊

Dcard驚傳被搜索！拒絕提供會員資料 警直接拿搜索票上門

恭喜！張書偉、謝京穎結婚了 甜喊「一起走過四季、世紀」

國軍本月第二度偵獲中共探空氣球 越海峽中線位於基隆西北方高空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

偷車賊遭圍捕欲衝撞警員 土城警及時閃避壓制逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市57歲周姓男子昨天發現停在路邊的小貨車遭竊，立即向土城警方報案。警方調閱附近監視器以車追人，發現嫌犯將車開往板橋區縣民大道立即前往追緝。竊車的詹姓男子見警方尾隨欲加速逃逸時不慎追撞前車，趁亂下車逃逸時被警方壓制逮捕，8小時內就破獲這起竊案，詢後將詹男依竊盜、妨害公務罪嫌送辦。

據了解，土城分局清水派出所警員昨天下午1時許接獲周姓男子報案，停在土城區路邊的小貨車疑似遭竊。清水所警員鄧進賢、周佳麟及羅文成調閱附近監視器，並依行車路線發現偷車賊將車開往板橋區南雅西路一帶，立即派遣警力前往附近尋找。

直至昨晚9時許警方在板橋區縣民大道一段與南雅南路二段口發現該輛失竊小貨車，警員立刻於後方尾隨並通報支援警力到場支援圍捕。竊車的47歲詹姓男子見警方在後方跟隨，心虛之下加速逃逸不慎失控碰撞前車。警方見狀立即下車欲逮人，不料詹男還一度欲衝撞警員，所幸警方及時閃避並未受傷。

其他警員見狀立即上前將詹男壓制，逮捕過程中詹男因抗拒欲掙脫，造成其右手掌及頭部有擦挫傷，送醫後已無大礙。警方詢後將詹男依竊盜罪及妨害公務罪移請新北地檢偵辦。

駕駛小貨車的詹男（紅圈處）失控撞到前車（藍圈處）。記者黃子騰／翻攝
駕駛小貨車的詹男（紅圈處）失控撞到前車（藍圈處）。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男壓制在地。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男壓制逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將詹男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

竊盜

延伸閱讀

影／竊賊騎贓車眼前過 南警圍捕壓制滅氣焰

影／荷槍實彈國道攔運858公斤毒品男 驚險片曝如拍電影

動物園母袋鼠越獄消失4天 重獲自由被圍捕「氣瘋狂賞警察巴掌」：我不要回家

罕見！高雄港貨櫃車遭前車擦撞 車頭竟被「扯下來」

相關新聞

2杯要價600！高雄警停巷弄違停買飲料遭檢舉 吞罰單還遭申誡

高雄市苓雅分局民權派出所兩名一男一女員警，昨駕警車巡邏，一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，雖僅短短幾分鐘，但被民眾拍下...

男台東轆轆溫泉山區摔落邊坡 空勤直升機吊掛救人

台東轆轆溫泉山區有民眾報案不慎摔落邊坡待援，台東縣消防局調派搜救人員前往搶救，考量事故地點位處深山，爭取救援時間，申請空...

花蓮山老鼠帶親戚盜採10萬元牛樟芝 辯稱自用仍送辦

花蓮1名45歲陳姓男子日前夥同2名親戚，到卓溪鄉國有林班地盜採牛樟芝，警方接獲情資，與林業保育署花蓮分署埋伏，在山上逮到...

偷車賊遭圍捕欲衝撞警員 土城警及時閃避壓制逮人

新北市57歲周姓男子昨天發現停在路邊的小貨車遭竊，立即向土城警方報案。警方調閱附近監視器以車追人，發現嫌犯將車開往板橋區...

池有山登山客腳扭傷 救難人員摸黑冒5度低溫馳援

上周末強烈大陸冷氣團來襲，3名登山客前天攀爬武陵四秀的池有山，回程時其中一人因滑倒右腳踝扭傷，無法行走，打電話求援，救難...

新北三重深夜住宅火警 消防隊疏散8人迅速撲滅

新北市三重區文化北路今天凌晨2時58分發生住宅火警，消防局獲報6樓公寓的1樓冒出大量濃煙，立即派遣26車、58人前往救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。