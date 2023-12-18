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池有山登山客腳扭傷 救難人員摸黑冒5度低溫馳援
上周末強烈大陸冷氣團來襲，3名登山客前天攀爬武陵四秀的池有山，回程時其中一人因滑倒右腳踝扭傷，無法行走，打電話求援，救難人員冒著5度低溫成功將傷患救下山；不過，3人未依規定投保且無領隊證照，恐面臨1萬元以上5萬元以下罰款。
保安警察第七總隊第五大隊指出，台中市轄內的雪山主峰、武陵四秀山嵐繚繞，有如仙境，是熱門登山路線，前天清晨接獲謝姓民眾報案，稱一行3人天還沒亮，即前往品田及池有山登山，傍晚下山時於池有山1.5K處，因重心不穩導致滑倒右腳踝扭傷，腫脹疼痛無法行走請求協助。
警方與雪霸國家公園管理處武陵管理站、台中市政府消防局梨山消防分隊人員共組救難小組，立即攜帶急救包共赴現場。救難小組摸黑在5度低溫下上山救援，終於在池有山1K處接觸患者。
消防人員檢傷患者先行簡易包紮，由救難小組人員輪流攙扶協助平安下撤後，經查驗登山客身分時赫然發現3人未依規定投保登山綜合保險，且同團隊員也無領隊與急救等相關證照。
保七警方表示，近年登山健行活動蔚為風潮，山域意外事故搜救案件也逐年升高，台中市登山活動管理自治條例規定，登山需投保登山綜合保險且領隊或隊員應具備初級緊急救護能力，並領有基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照，違者可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
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