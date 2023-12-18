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男台東轆轆溫泉山區摔落邊坡 空勤直升機吊掛救人

中央社／ 台東縣18日電

台東縣消防局17日上午接獲報案，指轆轆溫泉山區有男子不慎摔落邊坡待援，消防大隊派員前往搶救，18日空勤直升機成功吊掛，將男子送醫救治。（空勤總隊台東駐地勤務第三大隊提供） 中央社
台東縣消防局17日上午接獲報案，指轆轆溫泉山區有男子不慎摔落邊坡待援，消防大隊派員前往搶救，18日空勤直升機成功吊掛，將男子送醫救治。（空勤總隊台東駐地勤務第三大隊提供） 中央社
台東轆轆溫泉山區有民眾報案不慎摔落邊坡待援，台東縣消防局調派搜救人員前往搶救，考量事故地點位處深山，爭取救援時間，申請空勤直升機協助，今天清晨吊掛成功送醫救治。

台東縣消防局救災救護指揮中心昨天上午10時許接獲報案，指稱轆轆溫泉步道有1名男子不慎摔落邊坡待援，關山消防大隊立即調派山域專責隊第一梯次搜救人員出動前往搶救。

第一梯搜救人員4人17日中午自海端消防分隊出發，晚間7時許到達摔落點附近多次搜尋未發現，考量夜間搜索安全性，於今天上午6時繼續搜尋。

為增加搜索救援量能，關山消防大隊動員第二梯次搜救人員10人上午6時在海端分隊集結出發前往支援，此次搜救任務共集結兩梯次救援人員共14名。

另外，考量事故地點在偏遠的深山，步行距離與時間將耗費長，台東縣消防局同時申請空中勤務總隊直升機協助空中搜索及救援。

上午第一梯次搜救人員到達待援者附近，空勤總隊直升機也抵達待救者座標點附近目標區，於7時40分將傷者吊掛完成。現地氣候寒冷，張男意識清楚，生命徵象穩定，右食指及左大腿閉鎖骨折，8時許直升機降落豐年機場，由消防局救護車送醫救治。

台東縣消防局提醒，轆轆溫泉因需長途跋涉、垂直陡上陡下，考驗體力，行進間應考量自身體力狀況，充分休息並適時補給飲食；近日寒流來襲、氣溫濕冷，從事山域活動民眾注意自身保暖禦寒衣物是否足夠。

台東縣消防局17日上午接獲報案，指轆轆溫泉山區有男子不慎摔落邊坡待援，關山消防大隊立即調派2梯次共14名搜救人員整裝前往搶救。（台東縣消防局提供） 中央社
台東縣消防局17日上午接獲報案，指轆轆溫泉山區有男子不慎摔落邊坡待援，關山消防大隊立即調派2梯次共14名搜救人員整裝前往搶救。（台東縣消防局提供） 中央社

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