台中烏日6車連環車禍 肇事大貨車司機：疑煞車失靈

台中市烏日區環河路烏日大橋下橋處上午發生大貨車追撞的6輛車連環車禍，現場一片狼籍。圖／民眾提供 台中市一輛大貨車今天上午沿烏日區環河路烏日大橋下橋，往高鐵台中站方向行駛時，疑因煞車失靈，致追撞前方5輛停等紅燈車輛，所幸各車駕駛、乘客等目視均未受傷，全案依交通事故處理程序調查處理中。

據了解，事故發生在上午8時06分的上班尖峰時間，大貨車把5輛轎車損毀嚴重，其中一輛休旅車還爬上了分隔島，現場一片狼籍，也影響來往交通，所報警方據報趕往，迅速處理，才讓交通恢復順暢，劉姓（52歲）司機駕駛說，疑因煞車失靈才肇事。