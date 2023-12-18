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台中烏日6車連環車禍 肇事大貨車司機：疑煞車失靈
台中市一輛大貨車今天上午沿烏日區環河路烏日大橋下橋，往高鐵台中站方向行駛時，疑因煞車失靈，致追撞前方5輛停等紅燈車輛，所幸各車駕駛、乘客等目視均未受傷，全案依交通事故處理程序調查處理中。
據了解，事故發生在上午8時06分的上班尖峰時間，大貨車把5輛轎車損毀嚴重，其中一輛休旅車還爬上了分隔島，現場一片狼籍，也影響來往交通，所報警方據報趕往，迅速處理，才讓交通恢復順暢，劉姓（52歲）司機駕駛說，疑因煞車失靈才肇事。
烏日警分局呼籲，大型車載重務必遵守重量限制，且應與前車保持適當安全距離，遇有下坡路段，更應採用低速檔行駛，隨時預做煞車準備，以避免煞車過熱失靈，發生意外交通事故。
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