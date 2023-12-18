網路「總統賭盤」拉人下注 台東警赴台中查緝送辦

選舉氣氛升溫，網路聊天室有許多人談論選舉議題，台東縣警察局員警發現有「總統賭盤」拉賭客下注，經多日蒐證，遠赴台中查緝犯嫌到案，偵詢後依刑法及違反選罷法罪嫌送辦。

台東縣警察局今天表示，成功分局員警執行網路巡邏時，發現許多談論選舉相關議題的網路聊天室中，有網路選舉賭盤業者混入，在聊天室中談論各項選舉賭博下注方式，吸引關心選情或好奇之賭客下注。

專案小組成員鎖定以總統選舉為賭博標的之賭盤犯嫌追查，同時報請台東地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證多日後時機成熟，於12月上旬警政署第9次全國同步查緝選舉賭盤專案期間，專案小組赴台中市北屯區，將犯嫌查緝到案，偵詢後依刑法賭博及違反選舉罷免法罪嫌移送地檢署偵辦。

成功警分局長陳勇誌表示，大選投票日將屆，警方絕不容許選舉賭盤影響選舉結果正當性，將持續執行網路巡邏蒐集賭盤情資動態，強力偵辦企圖經營選舉賭盤或各種影響選舉秩序的不法分子。