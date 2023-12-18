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影／只見一次！女就被當成未婚妻 男還想提供她網銀帳戶
台中一名50歲張姓男子從臉書認識女網友，雙方見過一次面，男子已將對方當成未婚妻，女子要向張男借銀行網路帳戶使用，男子不疑日前到銀行開辦網路帳號時，行員關懷詢問時查覺有異通報，清水警分局員警合力勸阻，男子才知自己險些成詐欺案共犯。
台中沙鹿區張姓男子日前在臉書上認識暱稱為翠芳女網友，女網友每天噓寒問暖，2人相談甚歡並論及婚嫁，曾相約見過一次面，取得張男信任，張男自稱女網友為未婚妻，女網友提及已將日本房子賣掉現有資金2億日幣(約4千萬元)需借張男網路帳號使用。
張男不疑，本月14日上午到沙鹿區某銀行準備辦理網路銀行帳號，行員關懷詢問時，發覺有異，通知警方到場協助處理。
台中市清水警分局光華所警員王啟銘、李俊義獲報後到場，張男表示「她是要轉錢到我帳號，不是要我轉出去」，警方告知此為詐騙集團慣用詐騙手法，切勿將帳戶密碼告知他人作為詐騙集團轉帳使用，否則「對方用帳號領錢，你所有帳號被凍結及被送法院」，張男才驚覺遭詐騙，張男事後向警方說「原來還有這種方式詐騙帳號的」，感謝行員發現、警方即時到場協助阻詐。
清水警分局光華所長陳俊佑表示，網路感情詐騙常用話術說服受害者，詐騙者會向被害人誆稱「為了我們美好的未來要投資」、「我要從海外寄一個驚奇大禮包給你」等，以送禮之名要求受害者提供帳戶或購買虛擬貨幣。最終目的，向被害人要帳戶或是要錢，讓不少受害者感情受創還官司纏身。
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