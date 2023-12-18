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離奇！男子摔落3米深國道邊坡 同車友竟棄他不顧閃人

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

國道8號台南系統交流道東向6.6公里昨日晚間發生一起離奇事件，45歲劉姓男子不知何故，竟從道路掉落3公尺深的邊坡，南市消防局出動南科、新市分隊等4車9人前往，將劉男救起送醫，所幸僅肢體擦傷並無生命危險，劉男說自己與2名友人開車出門，行經該處疑似車輛故障下車查看，不慎從路肩跌落，但其友人卻棄他不顧自行離開現場，啟人疑竇，詳細原因有待國道警方調查釐清。

南市消防局17日晚間9點25分接獲國道員警轉報，台南市新市區大洲里國道8號接國道1號東往南閘道有民眾跌落邊坡受困，派遣南科、新市分隊到場救援。

消防局據報有3位民眾疑似當時在路面抬東西不慎摔落邊坡，但當下只發現一名劉姓男子受困，雖然從3公尺高跌落，但他意識清醒僅有擦傷，消防人員將劉男救起，又搜尋周邊，確認沒有其他人，將劉男送往安南醫院救治。

國道警方初步調查，45歲劉男駕駛一部自小客車載著2名友人外出，因爲車輛沒油停在路肩並下車查看，劉男一時不察跌落鈄坡，同車另外2人先行返家，車輛由拖吊車移置至新市分隊，全案由新市分隊依規定處理。

劉姓男子駕車在國道閘道拋錨，他下車察看竟摔落3米深邊坡，同車友人竟拋下他離開。照／民眾提供
劉姓男子駕車在國道閘道拋錨，他下車察看竟摔落3米深邊坡，同車友人竟拋下他離開。照／民眾提供
劉姓男子駕車在國道閘道拋錨，他下車察看竟摔落3米深邊坡，同車友人竟拋下他離開。照／民眾提供
劉姓男子駕車在國道閘道拋錨，他下車察看竟摔落3米深邊坡，同車友人竟拋下他離開。照／民眾提供

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