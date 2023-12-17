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外籍貨輪澎湖外海故障擱淺 9緬甸船員棄船逃生…空勤總隊吊掛救援

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

澎湖白沙鄉煙墩山外海今傳出喀麥隆籍貨輪「HAISHOU號」因故障失去動力擱淺，澎湖第十三巡防區接獲通報，立即派遣巡防艇及岸巡兵力趕往現場馳援，因風浪大，稍早通報空勤總隊直升機吊掛救援，順利將船上9名船員救出。

澎湖第十三巡防區今（17）下午1時25分接獲通報，貨輪「HAISHOU號」因機械故障漂流往澎湖海域，貨船位置於煙墩山西北方1公里處擱淺等待救援。

由於今日冷氣團報到，外海風浪高達8至10級，海巡監控人員擔心船員若持續待在船上，恐有生命危險，下午通報空勤總隊馳援。

約下午3時許，空勤總隊直升機抵達擱淺海域，經多梯次吊掛後，順利將船上9名緬甸籍船員救援上岸，由移民署專勤隊辦理入境手續後，暫時安置在馬公市飯店。

海巡署第十三巡防區表示，因事故海域風浪仍大，目前擱淺船舶動向由岸巡持續監測中，等明天天氣狀況穩定後，再派員就近調查貨輪狀況，嚴防船上燃油外洩，造成嚴重海洋危機。

空勤總隊分批將受困船員吊掛上岸，目前已安置在馬公市區。記者張議晨／翻攝
空勤總隊分批將受困船員吊掛上岸，目前已安置在馬公市區。記者張議晨／翻攝

澎湖 空勤總隊 海巡署 直升機 緬甸

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