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碧潭天鵝船旁驚見女浮屍 警封鎖現場、釐清確切死因

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新店區碧潭東岸今天上午驚見浮屍。有民眾上午9時許在碧潭東岸天鵝船附近發現1名婦人在水中載浮載沉立即報警。新北市消防局獲報派遣人車前往救援，消防人員將這名婦人打撈上岸，但婦人已明顯死亡。新店警方發現這名年約60歲婦人身上並無明顯外傷，初步排除外力介入，確切死因仍待檢警相驗釐清。

據了解，這名年約50至60歲的女死者身著灰白條文長袖上衣，深色長褲，口袋內均未發現身分證件，身上未發現開放性外傷，初步排除外力介入，目前已採集指紋送請刑事鑑識中心比對，詳細死因仍待台北地檢署司法相驗釐清。

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消防人員將女浮屍打撈上岸等待檢警相驗。記者黃子騰／翻攝
消防人員將女浮屍打撈上岸等待檢警相驗。記者黃子騰／翻攝

碧潭 浮屍 新北

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