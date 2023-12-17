快訊

酒醉女辱罵踹傷女警…傳警職權索取和解金？北投分局：合意和解沒逼迫

漏網鏡頭！綠營的他和侯友宜同台「比OK」超尷尬 柯文哲15分鐘內猛吃離場

象鼻岩崩落...野柳女王頭最新頸圍揭曉 一圖看50年變化「雙下巴沒了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

另類國民外交？美前參議員來台出差遺失手機 北市警協助半小時尋回

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

美國緬因州前參議員John Kerry日前來台出差，不慎將iPhone掉在計程車上，在台灣友人的協助下至派出所報案，警方獲悉協助調閱監視器畫面找到計程車，打電話聯繫車隊，半小時內尋獲手機。John Kerry對台灣警察的熱心和效率感到不可思議，離別前還和員警在門口合照，成為另類的國民外交。

中正一忠孝東路派出所8日獲報，有外籍人士因在搭車移動過程中，不小心把iPhone掉在計程車上，由於人生地不熟，又沒有記下計程車牌號碼，向朋友求助後，一同到派出所報警求助。

該名外籍人士表示，當天跟同事從新北板橋下榻飯店共乘計程車到台北市會面談生意，一路上顧著討論公司專案，下車付錢時沒注意手機從口袋滑落，直到會面結束才發現手機遺落在計程車，待晚上跟台籍友人聚餐後，才在朋友的陪同下至派出所報案。

警方在閒聊過程中，意外得知原來這位外籍人士來頭不小，是美國緬因州前參議員John Kerry，同時間員警調閱John Kerry下車地點的監視器畫面，確認計程車牌和車隊，致電聯絡找到手機，過程只花半小時。

計程車駕駛表示「確實有一隻手機掉在車上」，經確認那隻手機就是John Kerry的iPhone，考量運將已開車返回基隆住處，雙方留下手機號碼，相約隔天見面取回手機；John Kerry對手機失而復得，讚嘆台灣警察的效率非常高，讓他的出差之旅讓他留下深刻印象。

John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人（左）的陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警（中）合照。記者翁至成／翻攝
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人（左）的陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警（中）合照。記者翁至成／翻攝

計程車 監視器 美國 議員 警察

延伸閱讀

反擊美國 彭博：中國至少8省啟動iPhone封殺令

民主黨西語裔參議員 反對拜登讓步邊境問題

美前參議員來台搭計程車掉手機 北市警速尋獲

影／台南19歲騎士「犁田」 噴飛卡計程車底 昏迷插管

相關新聞

高雄出現「帝王行人」 阿伯穿夾腳拖90秒路口跳街舞

桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，將行人描繪成「霸道行走的皇帝」作品討論度爆表，高雄市一名中年男徒步經過三...

影／桃園男連闖2紅燈對警叫囂揮打 突身體不適送醫猝逝

桃園一名48歲王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈右轉成功路後被警方攔阻不理，又闖紅燈左轉春日路，男子遭攔下後不斷向...

桃園壯碩男對警叫囂揮打後猝死 外觀無明顯傷勢將解剖

桃園一名王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈被警方攔阻不理，二度闖紅燈後被攔下，男子情緒激動向員警叫囂並動粗，最後被...

強烈大陸冷氣團來襲！新北下探10度 兩日共6人無呼吸送醫

中央氣象署發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。新北市消防局統計，昨天（16日...

碧潭天鵝船旁驚見女浮屍 警封鎖現場、釐清確切死因

新北市新店區碧潭東岸今天上午驚見浮屍。有民眾上午9時許在碧潭東岸天鵝船附近發現1名婦人在水中載浮載沉立即報警。新北市消防...

另類國民外交？美前參議員來台出差遺失手機 北市警協助半小時尋回

美國緬因州前參議員John Kerry日前來台出差，不慎將iPhone掉在計程車上，在台灣友人的協助下至派出所報案，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。