美前參議員來台搭計程車掉手機 北市警速尋獲

美國緬因州前參議員凱瑞日前來台出差，和友人相約會面卻不慎將手機遺失在計程車上，北市警方獲報後迅速調閱監視器追查，半小時內連絡上運將並找回手機，令凱瑞大讚警方效率。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，轄下忠孝東路派出所於8日獲報，有美國籍人士來台洽公卻不慎遺失手機，請求警方協助。

經調查了解，美國緬因州前參議員凱瑞（JohnKerry）來台出差，他8日下午和同事自新北市板橋區下榻飯店共乘計程車來北市中正區和友人會面商談生意，兩人一路忙著討論公司專案，下車付帳時卻未注意手機自口袋滑落，直到後來結束會面、聚餐後，才驚覺手機疑似遺落在計程車上。

凱瑞因人生地不熟，不知如何是好，當晚在台籍友人陪同下至忠孝東路派出所報案，尋求警方協助。

員警宮欽甫獲報後，立刻按照凱瑞描述的時間、地點循線調閱監視器查看，不到半小時便找到他所搭乘的計程車，經聯繫運將後確認手機還在車上，但因運將已下班返回基隆住家，便協助雙方互留聯繫方式並相約隔日取回手機。

凱瑞表示，自己這次是代表公司來台出差，後續幾天還有在台工作行程，對於警方辦案態度及效率都相當讚賞，也令他留下深刻印象。