一氧化碳中毒高峰期 宜蘭消防局曝預防隱形殺手5原則

中央氣象署發布低溫特報，北部地區預防10度以下低溫，因應近日強烈大陸冷氣團來襲，避免發生一氧化碳中毒，宜蘭縣政府消防局呼籲民眾使用瓦斯應注意通風，勿因天氣寒冷把門窗緊閉，致使瓦斯燃燒不完全，產生無色、無臭一氧化碳無法排出，吸入後就可能會導致中毒。

根據統計，每年12月至隔年2月為一氧化碳中毒高峰期，今年截至11月21日，全台共發生17件一氧化碳中毒，造成3人死亡、43人送醫。

縣消防局請住戶留意，自行檢視居家燃氣熱水器安裝情形，例如室外型熱水器裝設於室內或密閉陽台，即具有一氧化碳中毒潛勢，應委託合格承裝業將熱水器遷移至屋外或更換為電熱水器、太陽能熱水器、強制排氣型熱水器並注意瓦斯使用。

消防局說，一氧化碳無色無味，吸入後會與血紅素結合，使細胞缺氧，產生頭暈、想吐、四肢無力等症狀，若有一氧化碳中毒跡象，請立即停止使用燃氣熱水器，打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者，請儘速就醫。

為避免發生憾事，縣消防局請民眾安裝熱水器時，務必遵守「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」及「要保持通風」等5要原則，確保自身及家人安全。