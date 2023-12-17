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影／桃園男連闖2紅燈對警叫囂揮打 突身體不適送醫猝逝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名48歲王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈右轉成功路後被警方攔阻不理，又闖紅燈左轉春日路，男子遭攔下後不斷向員警叫囂並動粗，最後支援警力趕到被壓制，然而男子當下突感身體不適，送醫後不治身亡，警方已報請檢方相驗。

據了解，王男昨晚10點31分許，先從桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行，隨後又紅燈左轉春日路，直到三民路口才被攔下。警方對王男實施酒測無酒駕，但過程中王男情緒不穩，激動地不斷向員警叫囂「幹什麼啦！推我幹嘛！」甚至出手揮打，隨後支援警力趕到壓制王男，未料當下王男突感身體不適，送醫搶救後不治。

對此桃園警分局指出，員警昨晚10點31分許巡邏攔查違規的機車騎士，男子拒不配合且情緒激動，進而與員警發生拉扯並出拳攻擊，員警依法進行逮捕時，發現男子身體不適，警方立即通報消防人員到場協助救護，經送醫搶救無效身亡，已報請桃園地檢署檢察官指揮並進行相驗，以釐清死亡原因。

桃園一名王姓男子昨晚騎車闖紅燈被攔下，情緒激動向員警叫囂揮打，隨後身體不適送醫身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名王姓男子昨晚騎車闖紅燈被攔下，情緒激動向員警叫囂揮打，隨後身體不適送醫身亡。記者周嘉茹／翻攝
王男昨晚先從桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行。記者周嘉茹／翻攝
王男昨晚先從桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名王姓男子昨晚騎車闖紅燈被攔下，情緒激動向員警叫囂揮打，隨後身體不適送醫身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名王姓男子昨晚騎車闖紅燈被攔下，情緒激動向員警叫囂揮打，隨後身體不適送醫身亡。記者周嘉茹／翻攝

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