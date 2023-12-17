聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園男連闖2紅燈對警叫囂揮打 突身體不適送醫猝逝
桃園一名48歲王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈右轉成功路後被警方攔阻不理，又闖紅燈左轉春日路，男子遭攔下後不斷向員警叫囂並動粗，最後支援警力趕到被壓制，然而男子當下突感身體不適，送醫後不治身亡，警方已報請檢方相驗。
據了解，王男昨晚10點31分許，先從桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行，隨後又紅燈左轉春日路，直到三民路口才被攔下。警方對王男實施酒測無酒駕，但過程中王男情緒不穩，激動地不斷向員警叫囂「幹什麼啦！推我幹嘛！」甚至出手揮打，隨後支援警力趕到壓制王男，未料當下王男突感身體不適，送醫搶救後不治。
對此桃園警分局指出，員警昨晚10點31分許巡邏攔查違規的機車騎士，男子拒不配合且情緒激動，進而與員警發生拉扯並出拳攻擊，員警依法進行逮捕時，發現男子身體不適，警方立即通報消防人員到場協助救護，經送醫搶救無效身亡，已報請桃園地檢署檢察官指揮並進行相驗，以釐清死亡原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言