影／桃園男連闖2紅燈對警叫囂揮打 突身體不適送醫猝逝

桃園一名48歲王姓男子昨晚騎車行經桃園區安東街，闖紅燈右轉成功路後被警方攔阻不理，又闖紅燈左轉春日路，男子遭攔下後不斷向員警叫囂並動粗，最後支援警力趕到被壓制，然而男子當下突感身體不適，送醫後不治身亡，警方已報請檢方相驗。

據了解，王男昨晚10點31分許，先從桃園區安東街紅燈右轉成功路，巡邏員警見狀要求王男停車，但王男不理會繼續直行，隨後又紅燈左轉春日路，直到三民路口才被攔下。警方對王男實施酒測無酒駕，但過程中王男情緒不穩，激動地不斷向員警叫囂「幹什麼啦！推我幹嘛！」甚至出手揮打，隨後支援警力趕到壓制王男，未料當下王男突感身體不適，送醫搶救後不治。