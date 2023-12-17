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天冷洗熱水澡、用電暖器 消防局提醒留意安全

中央社／ 花蓮縣17日電

天氣冷颼颼，花蓮縣消防局提醒民眾，除做好保暖，避免因溫差影響心血管健康問題外，還要注意使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，保持室內空氣流通；使用電暖器特別留意安全。

中央氣象署今天持續發布低溫燈號，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。

花蓮縣消防局發布訊息表示，天冷洗熱水澡，在使用瓦斯熱水器等燃氣設施時，應保持室內空氣流通，留意有無一氧化碳中毒症狀；若使用電暖器，要特別注意此類電器產品的使用安全，切勿靠近棉被或毛巾等可燃物，也不要用來烘乾衣物，騰出周遭空間避免接觸室內物品後燃燒引起火災。

消防局說明，若要遠離隱形殺手「一氧化碳」，在安裝熱水器時需做對5件事，分別為選用貼有CNS檢驗合格標示的安全品牌、依通風條件選擇正確型式熱水器（屋外式裝置於室外通風良好處所，裝設於室內或不通風場所為半密閉強制排氣式或密閉強制供排氣式）、由合格承裝業技術士安裝並張貼施工標籤、定期檢修或汰換熱水器、保持通風。

花蓮縣消防局指出，依據過去燃氣熱水器造成一氧化碳中毒的案例分析，氣溫驟降時，大家常習慣將窗戶緊閉，並拉長洗熱水澡的時間，或是於熱水器旁晾晒衣物導致通風不良，這些是造成一氧化碳中毒案例最多的樣態。

如果發現家人或朋友有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，應保持冷靜，先停止使用產生一氧化碳的燃氣熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。另依照急救步驟實施心肺復甦術（CPR），直至救護車趕赴現場。

一氧化碳中毒 花蓮 冷氣團

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