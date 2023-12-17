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她137萬投資未上櫃股票⋯報酬率80% 北市警急攔阻
林姓女子是退休銀行行員，日前至北市中正區某銀行稱要匯款137萬元，行員見金額龐大關心，了解是要投資未上櫃股票，但林女也講不清楚什麼股票，感覺有異報警。警方趕抵，耐心講解可能遭詐狀況，順利守住她辛苦錢。
北市中正二分局廈門街派出所，日前接獲轄內某銀行通報，稱林女（65歲）可能遇到詐騙，請求幫助。
警方趕抵，詢問了解林女是退休銀行行員，她說受到前同事邀約欲共同投資未上櫃股票，由於未上櫃又金額破百萬，且林女當下也搞不清楚到底是投資什麼股票，警方便告知她可能遇到詐騙。
警方經同意觀看林女手機對話紀錄，發現內容提到「投資報酬率上看80%」，經多次溝通，員警耐心講解過去詐騙案例，林女也表示「我也覺得怎麼可能這麼好賺」，也納悶「是不是前同事也受騙」，最後打消匯款念頭，感謝警方幫忙。
中正二分局呼籲，民眾若生活周遭遇有可疑訊息可儘速報警，或是撥打165專線諮詢。
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