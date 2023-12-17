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招募義消！ 畫師顏振發彩繪看板邀年輕人加入打火行列

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

鑑於台南市義消的平均年齡日漸年長，消防局第七大隊和中正分隊今天上午請來國寶級電影看板畫師顏振發繪製招募義消看板，歡迎19歲以上年輕男女加入義消行列。

今天活動以兩幅畫作為開場，由電影看板畫師顏振發繪製，設計理念為運用詹姆斯弗拉格在1917年為美國陸軍所繪製的募兵海報，融入台南市長黃偉哲及消防局長李明峯頭像。

顏振發肯定消防員守護市民安全，也感謝南方影像學會牽線，讓看板藝術與消防有這麼美好的邂逅。發表會中播放精心拍攝的招募影片及安排救護技能、鐵捲門切割及射水演練，更展現出義消中正中隊堅強戰力及團隊精神。

第七大隊大隊長石家源表示，這次的發表會融合畫作發表、影片拍攝及實地演練，透過消防與藝術的結合，讓轄內各行各業以及社會大眾更了解義消團體的理念，更歡迎熱血的民眾踴躍來加入義消。

消防局長李明峯表示，感謝國寶畫師顏振發對台南市消防局的肯定，12月25日為市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。

台南畫師顏振發（左2）彩繪看板，邀年輕人加入打火兄弟行列。記者黃宣翰／翻攝
台南畫師顏振發（左2）彩繪看板，邀年輕人加入打火兄弟行列。記者黃宣翰／翻攝

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