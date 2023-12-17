北市5長者猝死 是否因天冷待後續調查釐清
氣象署今天發布低溫特報，包括新北等4縣市要慎防，台北馬拉松今早起跑，一名男跑者行經港東街時倒地且無呼吸心跳，送醫搶救；北市凌晨期間也有5名長者在家中猝死。
中央氣象署今天持續發布低溫燈號，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，且新北市、桃園市、宜蘭縣和金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。
此外，2023年台北馬拉松今早開跑，萬人熱情參與，但上午7時50分在中山區中山北路二段、民權東路一段路口有名女跑者摔傷、意識清醒，隨後送馬偕醫院治療；緊接著，上午9時15分在南港區港東街一帶有名年約40歲男跑者突然無呼吸心跳（內科OHCA），緊急送三軍總醫院搶救。
根據台北市消防局統計指出，自今天凌晨零時起至上午8時止，共接獲有5名長者（3男2女）在家中猝死案件，這5人在救護人員到場時都已明顯死亡（內科OHCA），年齡分別介於65歲至75歲之間，但猝死原因無法判別和天冷有直接關係，仍待後續調查釐清。
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