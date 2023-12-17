出門散步徹夜未歸 深谷突響手機鈴聲 家屬悲見冰冷遺體
新北市64歲王姓男子前天上午出門散步，但直到深夜卻遲遲未返家。消防人員接獲家屬報案前往王男常去的深坑區阿柔洋石觀音廟步道搜救，過程中聽到附近陡坡傳出手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，隨即架設繩索至40公尺深山坡下搜尋，昨天凌晨發現已無生命跡象的王男，家屬忍痛放棄急救，王男死因仍待調查。
據了解，家住深坑區的64歲王姓男子，平時常獨自出門散步，前天（15日）上午9時許王男向家人表示要出門散步，不料直至晚間都未見王男返家，家屬致電聯繫也都無回應焦急的立即報警。
新北市消防局昨天凌晨1時許接獲深坑分駐所轉報，立即派遣新店中隊、安和、石碇及深坑分隊，前往王男常前往的深坑區王軍寮阿柔洋石觀音廟附近步道搜救。過程中警員發現該廟附近陡坡有手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，隨即引導消防人員前往。
消防人員於手機鈴聲處架設繩索下切約40米位置搜尋，終於在凌晨4時許發現失蹤的王男，但王男已無生命跡象，全身僵硬臉上還有乾掉血跡。王男妻子忍痛表示放棄急救，王男死亡原因仍待檢警相驗釐清。
新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒，民眾爬山時應攜帶適當的裝備，包括充足的飲水、食物和保暖衣物，同時盡量避免單獨行動，並建議使用具有定位功能的裝置，以便在迷路或遇到緊急情況時能夠迅速獲得援助。
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