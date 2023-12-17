快訊

MLB／大谷翔平奪MVP後首獲漢克阿倫獎 官網形容不意外

「秀勇腳」決戰中台灣 盧秀燕：我的腿沒林志玲漂亮 要為台灣蹽落去

痛風能不能吃海鮮？一圖看懂痛風飲食指南：哪些食物可安心吃

出門散步徹夜未歸 深谷突響手機鈴聲 家屬悲見冰冷遺體

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市64歲王姓男子前天上午出門散步，但直到深夜卻遲遲未返家。消防人員接獲家屬報案前往王男常去的深坑區阿柔洋石觀音廟步道搜救，過程中聽到附近陡坡傳出手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，隨即架設繩索至40公尺深山坡下搜尋，昨天凌晨發現已無生命跡象的王男，家屬忍痛放棄急救，王男死因仍待調查。

據了解，家住深坑區的64歲王姓男子，平時常獨自出門散步，前天（15日）上午9時許王男向家人表示要出門散步，不料直至晚間都未見王男返家，家屬致電聯繫也都無回應焦急的立即報警。

新北市消防局昨天凌晨1時許接獲深坑分駐所轉報，立即派遣新店中隊、安和、石碇及深坑分隊，前往王男常前往的深坑區王軍寮阿柔洋石觀音廟附近步道搜救。過程中警員發現該廟附近陡坡有手機鈴聲，猜測王男可能滑落邊坡，隨即引導消防人員前往。

消防人員於手機鈴聲處架設繩索下切約40米位置搜尋，終於在凌晨4時許發現失蹤的王男，但王男已無生命跡象，全身僵硬臉上還有乾掉血跡。王男妻子忍痛表示放棄急救，王男死亡原因仍待檢警相驗釐清。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒，民眾爬山時應攜帶適當的裝備，包括充足的飲水、食物和保暖衣物，同時盡量避免單獨行動，並建議使用具有定位功能的裝置，以便在迷路或遇到緊急情況時能夠迅速獲得援助。

消防人員架設繩索下攀40米深谷搜救。記者黃子騰／翻攝
消防人員架設繩索下攀40米深谷搜救。記者黃子騰／翻攝
王男被尋獲時已無生命跡象，家屬忍痛放棄急救。記者黃子騰／翻攝
王男被尋獲時已無生命跡象，家屬忍痛放棄急救。記者黃子騰／翻攝

深坑 觀音

延伸閱讀

三重社區地下2樓冒濃煙 新北消防人車馳援

鋸樹工北宜公路維護枯樹 慘遭掉落樹枝擊破頭

澳洲女大生攀烏來拔刀爾山迷途 消防急搜山24小時尋獲

澳洲籍女子烏來登山迷路 25名警義消安全救回

相關新聞

高雄出現「帝王行人」 阿伯穿夾腳拖90秒路口跳街舞

桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，將行人描繪成「霸道行走的皇帝」作品討論度爆表，高雄市一名中年男徒步經過三...

住高雄旅店賴帳萬元 用這招害房務帳戶遭警示是他搞鬼

黃姓男子上月底入住高雄市前金區一家旅店，因積欠約1萬元住宿費未繳，黃向簡姓女房務誆稱若提供帳戶即可轉帳，後簡發現帳戶匯進...

影／八里體健阿嬤騎機車闖紅燈被撞飛 轉體翻騰兩周半墜地輕傷

新北市1名82歲孫姓老婦，日前騎機車在八里區商港路闖紅燈被汽車撞上，整個人騰空翻轉兩周半墜地，把肇事轎車駕駛嚇壞了，還好...

高雄輕軌又遭撞 女騎士硬闖撞上行駛列車 倒地掛彩送醫

高雄輕軌前天早上才發生單車騎士硬闖肇事，昨天晚間11時許，又有一名鄭姓女騎士不顧列車行駛中硬闖，整個人撞向車廂倒地，臉部...

出門散步徹夜未歸 深谷突響手機鈴聲 家屬悲見冰冷遺體

新北市64歲王姓男子前天上午出門散步，但直到深夜卻遲遲未返家。消防人員接獲家屬報案前往王男常去的深坑區阿柔洋石觀音廟步道...

影／台中婦人東區滿地找錢....警見沿途拾回查原委

台中市六旬傅姓婦人，13日騎機車行經東區時，錢包掉落路面，鈔票沿途掉落，有民眾發現後，報警處理，警方沿路撿拾鈔票時，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。